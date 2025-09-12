Djevojka iz Vrnjačke Banje utopila se juče oko 15 časova, dok se na jednoj od stijena fotografisala sa prijateljicom. U tom trenutku su je, kako se vjeruje, povukli uzburkano more i talasi.

Izvor: UPSUL

Potraga za tijelom djevojke iz Srbije koja se juče utopila kod rta Veslo na Luštici nastavljena je danas.

Ekipe policije i ronilaca uočile su u jednom trenutku tijelo djevojke kako pluta, ali loše vremenske prilike i talasi onemogućili su da priđu. Zbog toga je akcija nastavljena jutros.

Iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) kazali su za RTCG da je riječ o nepristupačnom terenu, najtežem za potragu u Crnoj Gori, pa je zato angažovan i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova preko OKC-a 112.

Jutros je uz koordinaciju UPSUL-a pokrenuta opsežna akcija potrage u uvali Traste.

Iz UPSUL-a su rekli da su se u 10 sati ronioci RCUD-a Bijela ukrcali na čamac SAR-1 i da će pretraživati podvodni dio. Takođe, tim za hitno reagovanje Luštice Bay daje podršku u potrazi. Uključili su se u potragu i spasilački skuteri UPSUL-a, dronovi i sva raspoloživa sredstva, kazali su.