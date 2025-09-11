Djevojka iz Vrnjačke Banje utopila se danas oko 15 časova, kod rta Veslo na Luštici, dok se na jednoj od stijena fotografisala sa prijateljicom.

Izvor: MONDO

Ronioci i službenici Plovne jedinice bezuspješno su danas popodne u moru kod Luštice pokušavali da pronađu i izvuku beživotno tijelo djevojke iz Srbije, pišu Vijesti.

U tom trenutku, kako se vjeruje, uzburkano more i talasi povukli su djevojku.

Ekipe policije i ronilaca uočile su u jednom trenutku beživotno tijelo djevojke kako pluta, ali loše vremenske prilike i talasi onemogućili su da priđu.

Zbog toga će akcija izvlačenja biti nastavljena ujutro.