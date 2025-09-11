Rakočević je istakao da ovaj rat između klanova u znatnoj mjeri sadrži motiv osvete, jer je proliveno mnogo krvi u prethodnim obračunima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedno ubistvo i dva pokušaja ubistva, to su krivična djela koja su izvršena za mjesec dana a koja se povezuju sa djelovanjem kriminalne grupe "kavač", prenosi Dan.

Prema izvještavanjima medija o navedenim događajima, "kavački Klan" je u periodu od 8. avgusta do 7. septembra na nišanu držao nekoliko pripadnika "škaljarskog klana".

Kako je kazao u razgovoru za portal Dan profesor i kriminolog Velimir Rakočević ovi učestali napadi ukazuju na odlučnost ovog klana da zada snažan udarac suparničkom taboru.

" Iskoristili su pukotine i slabosti druge kriminalne organizacije kako bi joj nanijeli što veće gubitke prevashodno u ljudstvu. Očigledno su pratili potencijalne mete i djelimično uspjeli u realizacije kriminalne aktivnosti " kazao je Rakočević.

On je istakao da ovaj rat između klanova u znatnoj mjeri sadrži motiv osvete, jer je proliveno mnogo krvi u prethodnim obračunima.

" Međutim taj pristup često može biti loš saveznik zbog toga što vođeni subjektivnom komponentom u ovim slučajevima prave greške u pogledu odabira egzekutora, načina i mjesta izvršenja zločina " pojašnjava Rakočević.

Rakočević je naglasio da je teško je govoriti o ozbiljnijoj prednosti jednog od klanova budući da se njihove aktivnosti sukcesivno smjenjuju sa različitim intenzitetom.

"Prema trenutnim aktivnostima sve indicira da je aktivniji takozvani "kavački klan", budući da vrlo intenzivno atakuje na propadnike suparničkog klana. Treba očekivati odgovor suprotne strane" smatra on.

Naveo je da ukoliko se promaši meta i "zadatak" ostane nezavršen, novac se ne isplaćuje kao negrada ako je došlo do greške lica angažovanog da izvrši ubistvo.

Napadi koji su izvršeni za mjesec dana a za koje se sumnja da su počinili "kavčani":

1. Pokušaj ubistva Kana - 7. avgust 2025.

Policija je 15. avgusta saopštila da je rasvijetlila pokušaj ubistva Budvanina Marka Ljubiše Kana (56) koji se dogodio 7. avgusta u kompleksu Hotela Maestral u Budvi. Kao direktnog izvršioca označili su državljanina Sjeverne Makedonije Andreja Tanaskovskog.

" Službenici Uprave policije su u saradnji i koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici nakon preduzetih sveobuhvatnih izviđajnih i policijsko-tužilačkih mjera i radnji obezbijedili dokaze i rasvijetlili krivično djelo ubistvo u pokušaju izvršeno 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu Hotela Maestral u Budvi, na štetu lica M.LJ. (56) " naveli su tada iz policije.

Preduzimajući brojne izviđajne, operativne, taktičke, tehničke, forenzičke i dokazne mjere i radnje u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali izvršioca ovog teškog krivičnog djela, a radi se o licu A.T.(18) državljaninu Sjeverne Makedonije.

A.T. je, kako su tada saopštili, upotrebom vatrenog oružja pomenutog dana, ispalio dva projektila u pravcu M.Lj, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede u predjelu glave. Nakon izvršenja krivičnog djela, A.T. se dao u bjekstvo u nepoznatom pravcu.

Povrijeđenom M.Lj. je odmah ukazana ljekarska pomoć a on je nakon medicinskog zbrinjavanja otpušten na dalje kućno liječenje.

" Osnovano se sumnja da je neposredni izvršilac krivičnog djela A.T. prilikom planiranja i pripremnih radnji, kao modus za infiltraciju u sprovođenju kriminalnih aktivnosti koristio boravak u svojstvu gosta hotela pod falsifikovanom ispravom - ličnom kartom na ime J.G, kao državljanin Republike Srbije " naveli su tada iz UP.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Jug" – Odjeljenja bezbjednosti Budva, su po nalogu nadležnog Višeg državnog tužilaštva, podnijeli krivičnu prijavu protiv A.T. zbog sumnje da je izvršio tri krivična djela: ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave.

2. Ubistvo Radovana Krivokapića - 29.8.2025.

Kotoranin Radovan Krivokapić (44) ubijen je 29. avgusta u noćnim satima u naselju Zlatne njive u tom gradu, prensi Dan.

Kako su mediji objavili Krivokapić je navodno bio blizak škaljarskom klanu. Pucnjava se dogodila oko 19.40 časova. U Krivokapića je pucano dok se nalazio na terasi svoje kuće. Krivokapić je tada sa teškim povredama i bez svijesti primljen u kotorsku bolnicu gdje je od zadobijenih povreda preminuo.

" Policijski službenici Uprave policije – Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju hitne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvjetljavanja ovog krivičnog djela " naveli su tada u saopštenju policije.

Krivokapić je, kako su objavili ranije mediji, saslušavan 2016. u istrazi povodom podmetanja požara u kotorskoj diskoteci “Maksimus”.

3. Pokušaj ubistva na Brajićima - 7.9.2025.

Mediji su izvještavali 7. septembra da je na putu Budva - Cetinje, mjesto Brajići, došlo do pucnjave u kojoj je ranje jedna ženska osoba. Prema nezvaničnim informacijama i medijskim objavama, meta je navodno bio Stefan Belada koji je prema evidenciji policije blizak škalajrskom klanu. U ovom incidentu je ranjena djevojka koja se nalazila sa njim na motoru.

Dva dana kasnije, 9. septembra, Uprava policije se oglasila sa prvim rezultatima istrage.

" U prvim mjerama zahvata na rasvjetljavanju teškog ubistva u pokušaju koje je izvršeno u mjestu Brajići 7. septembra na štetu lica T.S. i S.B., službenici Uprave policije su identifikovali za sada jedno lice, locirali ga i lišili slobode po nalogu tužioca " saopšteno je tada iz Uprave policije (UP).

U akciju su bili uključeni službeici Regionalnog centra bezbjednosti “Jug”, Odjeljenja bezbjednosti Budva, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, a u koordinaciji i svakodnevnim aktivnostima sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici.

"Krivično djelo teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja na teret se stavlja licu I.C. (40) iz Budve i on je u zakonskom roku sproveden u Više državno tužilaštvo u Podgorici radi saslušanja " naveli su tada iz policije.

Kako su istakli u saopštenju, službenici Uprave policije nastavljaju sveobuhvatne policijsko tužilačke izviđajne i operativne mjere i radnje na identifikaciji drugih lica koja su učestvovala u izvršenju ovog krivičnog djela.

" Sa daljim rezultatima istrage javnost će biti blagovremeno informisana " navodi se u saopštenju, piše Dan.