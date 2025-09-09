Specijalno državno tužilaštvo, otkako je na njenom čelu glavni specijalni tužilac Vladimir Novović uporedo sa krivičnim otvara i finansijske istrage, što je u ovoj godini rezultiralo značajnim privremenim blokadama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Po predlogu ili na inicijativu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Viši sud u Podgorici je u prvoj polovini ove godine, odredio privremenu mjeru obezbjeđenje zabrana raspolaganja nepokretnostima u Crnoj Gori, ukupne površine 1.650.116 m2, od kojih su 1.180.672 m2 stambenog, poslovnog, parking i garažnog prostora, hoteli i objekti naftovoda, a preostalo obuhvata različite kategorije zemljišta, voćnjake, vrtove, bazene, magacinske i nestambene prostore.., prenose Vijesti.

U 14 predmeta Specijalnog državnog tužilaštva zaplijenjena su novčna sredstva u ukupnom iznosu od 62.662.291,63 eura, 2.037.432,00 ruskih rubalja, 173.148,14 američkih dolara, 624,24 švajcarskih franaka i 3.000,00 britanskih funti, kod poslovnih banaka u Crnoj Gori, dok je u tri predmeta Specijalno državno tužilaštvo zahtijevalo od poslovnih banaka i privremenu obustavu isplate, odnosno izdavanja sumnjivog novca, u ukupnom iznosu od 2.283.331,51 eura, a zaplijenjen je i gotov novac u ukupnom iznosu od 103.694,00 eura, pišu Vijesti.

"Po predlogu Specijalnog držvnog tužilaštva u prvoj polovini ove godine zaplijenjeno je i 74 vozila, od kojih su 54 putnička, 11 priključnih i vučnih, troje motornih sanki, dvije prikolice i po jedan motocikl, traktor i skuter za vodu, a od drugih pokretnih stvari i 15 skupocjenih ručnih satova (Rolex, Cartier i dr.), više komada vatrenog oružja, djelova oružja i municije", saopštio je SDT.