Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Vrhovni sud prihvatio je predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i produžio za još tri mjeseca produžio pritvor Mihailu Lakušiću (23), koji se sumnjiči da je 9. juna, u centru glavno grada, hicima iz vatrenog oružja ranio šest osoba, prenose Vijesti.

Na teret mu se stavlja krivično djelo - teško ubistvo u pokušaju.

Lakušiću je pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao i "zbog postojanja naročito teških okolnosti izvršenog djela koje izazivaju uznemirenost javnosti", saopštio je sud.

"M.L. je 09. juna ove godine, u 00:20 časova u Podgorici, u Njegoševoj ulici br. 37, ispred jednog ugostiteljskog objekta, ispalio najmanje sedam metaka iz pištolja u pravcu više osoba, od kojih je njih šest zadobilo teške ili lake tjelesne povrede. M.L. je nakon pucnjave pobjegao sa lica mjesta i skrivao se dok nije pronađen od strane policije", podsjeća se u saopštenju, prenose Vijesti.

Lakušiću je Viši sud u Podgorici 10. juna odredio pritvor, koji je produžen rješenjem vijeća tog suda 7. jula, tako da po rješenju Vrhovnog suda može trajati do 9. decembra.