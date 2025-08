Ispričali su da je Lakušić noć prije sporne pucnjave dolazio u lokal u kojem je ranio šest osoba. Navodno, tada su ga zaposleni vratili jer je bio u šortsu za kupanje, zbog čega je došlo do verbalnog, a onda i fizičkog obračuna.

Svjedoci pucnjave u kojoj je, prema sumnjama istražitelja, Mihailo Lakušić ranio šest osoba, saslušani su u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Ispričali su da je Lakušić noć prije sporne pucnjave dolazio u lokal u kojem je ranio šest osoba. Navodno, tada su ga zaposleni vratili jer je bio u šortsu za kupanje, zbog čega je došlo do verbalnog, a onda i fizičkog obračuna. Zbog tog sukoba bili su u policiji, a prema riječima nekih svjedoka, Lakušić je na društvenoj mreži Instagram najavio osvetu, piše Dan.

Od šest ranjenih, najteže povrede zadobio je D.F. koji je povremeno radio kao pomoć obezbjeđenju. On je ispričao da je u noći između 7. i 8. juna bio gost u lokalu ispred kojeg je narednu noć došlo do pucnjave.

"Bilo je negdje oko pola sata nakon ponoći. U tom trenutku nalazio sam se za stolom kod ulaznih vrata, gdje inače stojim kada sam u tom lokalu. Tada je lice, za koje sam kasnije saznao da se zove Lakušić Mihailo, počelo neku prepirku s mojim drugom. Ta prepirka postajala je sve žustrija, ja sam potom ustao kako bih vidio o čemu se radi" ispričao je svjedok, piše Dan.

Osumnjičeni mladić nakon hapšenja u tužilaštvu, nije mogao da iznosi odbranu. Rekao je da je u šoku zbog svega što se izdešavalo, kako te, tako i prethodnih noći. Njemu je pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva, uticaja na svjedoke i načina na koji je izvršeno krivično djelo. Na odluku o produženju pritvora žalio se njegov branilac, ali je Apelacioni sud odbacio žalbu i potvrdio odluku Višeg suda u Podgorici.

Tokom istrage saslušano je još nekoliko osoba koje su potvrdile da je sporne noći iznenada došlo do pucnjave. Kazali su i da ne poznaju napadača, neki od njih ga nisu ni vidjeli dok je pucao. Kako su počeli da bježe, šest gostiju lokala osjetilo je da su zadobili povrede od ispaljenih hitaca.

Kaže da je čuo kako Lakušić njegovog druga zove da se tuku i to nekoliko puta. Navodno, on mu je odgovarao da ne želi, a u jednom momentu mu je ipak rekao da idu u park. Tada je došlo do guranja između njih dvojice. D.F. tvrdi da je tada Lakušić pokušao njega da udari. Osumnjičeni mladić je bio u društvu s još dva momka. Ubrzo nakon toga je došla policija koja je privela Lakušića, a oni su bili pozvani da dođu u policiju kako bi dali izjavu. D.F. je rekao da mu je u toku dana na društvenoj mreži Instagram Lakušić Mihailo poslao poruku i da on na tu poruku nije odgovorio.

"Sporne večeri, negdje oko ponoći, ispred lokala je došao Lakušić, na sebi je imao crnu odjeću, a na glavi kačket. Kada je prišao, izvadio je pištolj, repetirao ga i uperio ga direktno u mom pravcu" kazao je D.F, piše Dan.

Pojasnio je da je skočio sa stolice i počeo da bježi, a Lakušić je počeo da puca. Kaže da je osumnjičeni ispalio pet-šest hitaca dok on nije ušao u lokal, gdje se zaključao u toalet, a s njim je bilo više ljudi. U toaletu je vidio da je ranjen. Kaže da je i dalje čuo pucnje. Nakon oko 15-ak sekundi, neko je pokucao na vrata i rekao da je sve u redu, kada je on otključao vrata i izašao iz toaleta. Svjedok je naglasio da je prije nego je pobjegao u toalet, pao na koljena, a dok je bio u klečećem položaju Lakušić je nastavio da puca u njegovom pravcu.

U svojstvu svjedoka saslušan je i vlasnik lokala koji je rekao da je prve večeri na ulazu u lokal vidio da je došlo do guranja Lakušića i drugih momaka, ali da je to kratko trajalo. Sjutradan, osumnjičeni mu je poslao poruku na Instagramu: "Šta ima brate?" i da se kod D.F. i drugih raspitao šta se desilo prethodne noći. Rekli su mu da je Lakušić pokušao da u šortsu za kupanje uđe u lokal, što su mu oni zabranili i zamolili ga da se vrati kada se presvuče. Tada su mu rekli i da im je prijetio da će ih sve pobiti. Rekao je kako mu je menadžer lokala pokazao objave Lakušića na Instagamu, koje su shvatili kao moguću prijetnju. Vlasnik lokala kaže da je tada odgovorio osumnjičenom na poruku, ali on mu više ništa nije slao, već ga je blokirao.