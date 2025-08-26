Posljednjom akcijom policije u kojoj je otkrivena do sada najveća plantaža marihuane u Crnoj Gori, na teritoriji barske opštine, otvoreno je pitanje koliko ima laboratorija u našoj državi za vještačku proizvodnju skanka, koje je mnogo teže otkriti nego plantaže

Izvor: Uprava policije

Upravo je jedna takva laboratorija prošle godine otkrivena u selu Dragosava kod Berana, kada je uhapšena jedna osoba koja je u kući imala najsavremeniju opremu za vještački uzgoj i preradu ove biljke, piše Portal RTCG.

Tada je dobro obaviješteni sagovornik iz policije objasnio da je to moderni trend i da je posebno zastupljen u zapadnoevropskim državama, ali da, eto, i u tom pogledu idemo barabar sa Evropom.

Skank je opojna droga koja sadrži koncentrovanu marihuanu. Njen cvijet ima visok procent psihoaktivne supstance.

Uzgajanje skanka jeste zahtjevno i skupo, jer traži zagrijevanje jakim sijalicama i ventilaciju, ali je prosto, jer se pravila mogu uzeti sa interneta.

“Ta oprema nije ni malo jeftina, ali se očigledno isplati. Vještački pravljena, odnosno proizvedena marihuana može da ima pet berbi godišnje i zato je skank veoma isplativ. Pri tome su mnogo jače koncentracije opijata u takvoj, nego u prirodno proizvedenoj mariuani”, kazao je sagovornik Portala RTCG.

On je posebno ukazao na činjenicu da je laboratorije skanka u zatvorenim prostorima mnogo teže otkriti nego plantaže na otvorenom, i da je to moguće jedino putem operativnih podataka.

Iznenađenje predstavlja javna ponuda putem internet oglasa za prodaju manjih ili većih vještačkih bašti koje se dostavljaju na kućnu adresu “svi djelovi pojedinačno, osim supstrata”.

Koliko takvih skrivenih mjesta, skrivenih kuća ili magacina, ima u Crnoj Gori, malo je teže odgovoriti nego koliko je do sada otkriveno plantaža i sa koliko zasada marihuane ili skanka.

Poslije slučaja u Beranama iz Odsjeka za borbu protiv krijumčarenje droga su kazali da su pojačali kontrolu, da se ne bi dogodilo da ovaj vid krijumčarenja uzme maha kao u susjednoj Albaniji, gdje se suočavaju sa masovnom proizvodnjom cijelih teritorija zemlje, na otvorenom.

Portal RTCG je ranije podsjetio na zvaničan podatak Ujedinjenih nacija da je globalna vrijednost ilegalne trgovine marihuane 140 milijardi dolara.

Pronalaskom najveće plantaže marihuane čiju vrijednost je policija procijenila na pet miliona eura, ili deset u daljoj preprodaji, otvoreno je i pitanje gdje ide ova vrsta droge iz Crne Gore, budući da smo mi vrlo malo tršite za količine marihuane i skanka koji ulaze iz susjedne Albanije ili su proizvedene kod nas, na otvorenom ili vještački, odnosno u zatvorenim i vrlo dobro skrivenim laboratorijama.

Tako se i došlo do činjenice da je Balkan sve više ne samo područje tranzita, već i veliko tržište za marihuanu.

Upravo je zahvaljujući nesmetanom i jeftinom uzgajanju marihuane u Albaniji, balkansko tržište narkoticima posljednje dvije decenije prosto zatrpano albanskom „travom“.

Prema nekim ranijim podacima marihuana kupovana u Tirani i Draču za 2.000 eura po kilogramu, preprodavana je u Skoplju, Podgorici, Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Budimpešti i Bukureštu za 5.000 eura po kilogramu.

Glavni trgovci ovom marihuanom su Albanci, Crnogorci i Srbi, koji je prodaju širom Balkana, pa i u Rumuniji.

Narkomafija godišnje samo na Balkanu proda preko 117 tona albanske marihuane.

Koliko novca u vidu marihuane je u tranzitu kroz Crnu Goru i zemlje okruženja, nije lako sračunati. Ali, osim što je krijumčare u tranzitu, crnogorski državljani, kako se pokazuje, sve više se odlučuju i da je sami proizvode u našoj državi – juče u Rvašima, u Pljevljima, u Andrijevici, u Beranama, ili sada u Baru.

Ostalo je jedino pitanje da li je tada uhapšeni Beranac mogao sam sve to da radi, ili je, što će prije biti, samo karika nekog lanca ili grupe. Kao što je sasvim izvjesna činjenica da dva uhapšena lica iz Tuzi i Bara, nisu mogla sama da organizuju uzgoj 13 hiljada stabljika, i uz to, kako je policija saopštila, da razviju “mjere kontra nadzora”.