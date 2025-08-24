Službenici Uprave policije sinoć su tokom održavanja manifestacije Bokeška noć brinuli o bezbjednosti u gradu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tokom sinoćnje manifestacije Bokeška noć u Kotoru napadnut je jedan policajac, javio je Radio Kotor.

Službenici Uprave policije sinoć su tokom održavanja manifestacije Bokeška noć brinuli o bezbjednosti u gradu.

Kako je za Radio Kotor kazao komandir Osjeljenja bezbjednosti Kotor, mr Boban Raković, u noćnoj smjeni bilo je angažovano ukupno 49 službenika.

Zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira, odnosno napad na policijskog službenika.