Apelacioni sud potvrdio presudu kolega iz podgoričkog Višeg suda

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Apelacioni sud potvrdio je presudu kolega iz Višeg suda u Podgorici kojom je Baranin Dražen Šušter oslobođen optužbi da je 21. februara 2021. godine u Virpazaru pokušao da ubije Zorgija Muratovića.​​​​​

Istom odlukom Šušteru je potvrđena kazna od osam mjeseci zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, što je već izdržao.

To je Vijestima kazao njegov branilac, advokat Đorđe Đikanović.

“Kaznu je izdržao boravkom u pritvoru koji mu je bio određen u toku trajanja postupka”, pojasnio je Đikanović.

On je dodao da je Apelacioni sud, odbijajući žalbe Višeg državnog tužilaštva i punomoćnika oštećenog, konstatovao da je Viši sud dao jasne i uvjerljive razloge da je okrivljeni Šušter, “u predmetnom životnom događaju” odbijao od sebe istovremeni, protivpravni napad.

“Te da je u cilju odbijanja istog primijenio način koji je svojim intenzitetom ekvivalentan intenzitetu i jačini napada”.

“Imajući u vidu ovakav pravni stav postupajućih sudova, evidentno je da je okrivljeni u konkretnoj životnoj situaciji odbijao istovremeni, protivpravni napad, koje delovanje u smislu člana 10 Krivičnog zakonika isključuje postojanje elementa protivpravnosti, a samim tim i postojanje krivičnog djela, obzirom da je citiranim članom normirano da nije krivično djelo ono koje je učinjeno u nužnoj odbrani”, dodao je Đikanović.

Vijesti su ranije objavile da je Viši sud, u usmenom obrazloženju presude koja je sada potvrđena, naveo da je na osnovu zapisnika o uviđaju, rekonstrukcije, čaura, odnosno ostalih dokaza i onih pronađenih na licu mjesta, utvrđeno da je oštećeni prvi upotrijebio vatreno oružje dolaskom na lice mjesta - ispred lokala u vlasništvu okrivljenog.

“A da je okrivljeni iako je pucao, postupao u nužnoj odbrani”, kazao je ranije Đikanović.

Šuštera su optuživali da je 21. februara 2021. godine, nešto poslije 19 sati, u Virpazaru teško ranio Muratovića, pogodivši ga u predjelu stomaka. Navodno, pucnjavi je prethodila svađa između Šuštera i Muratovićevog brata, ali policija nije zvanično saopštila te informacije, prenose Vijesti.