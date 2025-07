Pred podgoričkim Višim sudom i danas je odložena kontrola optužnice koja je podignuta protiv osumnjičenih za ubistvo Petra Lipovine i Žarka Pejakovića.

Izvor: RINA.RS

Sudija Zoran Radović je na početku ročišta ukazao na više dopisa koje su advokati iz redova odbrane uputili i na osnovu kojih su tražili ponovo odlaganje. Oni su opet naveli da nemaju kompletne spise predmeta.

Sudija Radović je istakao advokatu Branku Anđeliću i odbrani da upute dopise sudu i da se zatim ne javljaju na pozive suda.

"Imam utisak da želite da se ovo odlaže", kazao je sudija Radović advokatima iz redova odbrane.

To je negirao advokat Branko Anđelić.

"Optužnica je podignuta prije tri i po mjeseca. Odbrana je imala dovoljno vremena da se pripremi i prikupi sve dokaze", naglasila je tužiteljka Snežana Šišević.

Na to je sudija Radović kazao da i on isto to misli, ali da je odbrana izabrala ovaj način.

Sud je optuženom Tomiju Ra Frostu predočio dopis ambasade Danske u kojem je upitan da li želi pomoć te institucije. Optuženi je kazao da ne želi.

Novi termin za kontrolu ove optužnice je 6. avgust u 09.00 časova.

Podsjećamo, Lipovina i Pejaković ubijeni su 6. novembra 2024. oko 15.20 časova, kada su maskirani napadači iz automatskog oružja ispalili više od 30 metaka u vozilo u kojem su se nalazili.

Kao direktne počinioce policija i tužilaštvo sumnjiče Vuka Lalatovića (25) iz Nikšića i Artura Cimermana (28) iz Beograda, za kojima policija traga. Osim za Lalatovićem i Cimermanom, koji se ranije zvao Nikola, policija traga i za Lazarom Lazićem (31) iz Beograda.

Podsjećamo, zbog ovog dvostrukog ubistva uhapšeni su Sava Kaluđerović (21), Aleksandar Dacić (23), Miljan Marijanović (23), Nikoleta Uskoković (20) i danski državljanin, nastanjen u Andrijevici, Tomi Ra Frost (41).

Više državnon tužilaštvo sumnja da je Aleksandar Dacić, zajedno sa Miljanom Marijanovićem i Nikoletom Uskoković "stvorio uslove i otkronio prepreke u cilju izvršenja krivičnog djela teško ubistvo". To se navodi u naredbi o istrazi povodom ubistva Petra Lipovine i Žarka Pejakovića, u koju je ranije portal Dan imao uvid.

"Dana 06.11.2024.godine oko 15,00 časova, za sada neidentifikovani pripadnik tog kriminalnog udruženja, vozilom marke „Mercedes" sive boje, registarskih oznaka BG 2434 HN, prevezao do blizine lokala „Amfora", u ulici 8.marta, gdje su prevezena lica prešla u vozilo marke „Renault Senic", te se istim odvezli do Bulevara 21 maj u Podgorici, gdje su u označenom vozilu sačekali dolazak oštećenih, koji su se kretali vozilom marke „BMW" registarskih oznaka CT BB 271, iz pravca Cetinja, kada su iz označenog vozila izašli i iz dvije automatske puške, za sada nepoznate marke i kalibra, ispalili najmanje 38 projektila, od kojih je više njih pogodilo oštećene, koji su usled zadobijenih povreda preminuli na licu mjesta". dio je naredbe o istrazi u koju je portal Dan imao uvid.

U pomenutom dokumentu se dalje navodi da su se nakon toga "za sada nepoznati počinioci predmetnim vozilom odvezli do naselja Mareza, gdje su navedeno vozilo i zapalili, a gdje ih je po prethodnom dogovoru sačekao okrivljeni Dacić Aleksandar, sa svojim vozilom marke „Polo", registarskih oznaka PG KP 508, u koje su za sada nepoznati izvršioci ušli, nakon čega ih je Dacić odvezao i smjestio na nepoznato mjesto i tako im omogućio da ostanu neotkriveni, a potom se sam dao u bjekstvo".

"Dacić Aleksandar je dana 06.11.2024. godine, kao član kriminalnog udruženja po prethodnom dogovoru i u okviru svoje uloge u kriminalnom udruženju, za sada nepoznate izvršioce označenog krivičnog djela na štetu Pejaković Žarka i Lipovine Petra, koji su se sa lica mjesta izvršenja djela, udaljili vozilom marke Renault Senic", sačekao u naselju Mareza, gdje su navedeno vozilo i zapalili, te ih svojim vozilom marke „Polo", odvezao i smjestio na nepoznato mjesto i tako im omogućio da ostanu neotkriveni, a zatim se i sam dao u bjekstvo", dio je naredbe o istrazi.

Tužilaštvo dalje navodi da je "okrivljeni Dacić zajedno sa okrivljenima Marijanović i Uskoković stvorio uslove i otklonio prepreke za izvršenje predmetnih krivičnih djela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i, te unaprijed obećao prikrivanje označenih krivičnih djela, učinioca, sredstava kojima su krivična djela izvršena i tragova krivičnog djela".

"Nadalje iz spisa predmeta jasno proizilazi da su okrivljeni Miljan Marijanović i Uskoković Nikoleta prihvatili članstvo i postali pripadnici kriminalnog udruženja, koje je sastavljeno od za sada više neidentifikovanih lica, radi izvršenja krivičnih djela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, te da su u okviru tog kriminalnog udruženja, imali jasnu ulogu da drugim članovima udruženja, koji su dana 06.11.2024.godine, lišili života Lipovina Petra i Pejaković Žarka iz automatskih puški, obezbijede smještaj", navodi su u dokumentu iz istrage.

Iz do sada prikupljenih dokaza, kako između ostalog piše u naredbi o istrazi, "utvrđuje se da su okrivljeni dana 04.10.2024. godine zajedno, a po prethodnim dogovorom i već razrađenim planom sa ostalim članovima kriminalnog udruženja iznajmili stan na druže vrijeme i to od J-T., posredstvom agenta za nekretnine".

U dokumentu se navodi i da je u iznajmljenom stanu "okriljena Uskoković boravila, te za sada nepoznate pripadnike tog kriminalnog udruženja snabdijevala neophodnim potrepštinama, time omogućavajući da ostanu skriveni, te da u tom stanu ostanu skrivena sredstava za izvršenje krivičnog djela na štetu Lipovine i Pejakovića".

"Postupajući na navedeni način okrivljeni Marijanović i Uskoković su omogućili označenim članovima kriminalnog udruženja da ostanu skriveni i neidentifikovani. U cilju zakupa predmetnog stana, okrivljeni Marijanović je koristio vozilo marke „Polo" crne boje, reg. oznaka PG KP 508, koje vozilo je prethodno preuzeo od okrivljenog Dacić Aleksandra", dio je tužilčke istrage.

Stav VDT-a je da je "Dacić Aleksandar drugim članovima kriminalnog udruženja omogućio da ostanu neotkriveni, na za sada nepoznatoj lokaciji, a sve u cilju izvršenja krivičnog djela-teško ubistvo iz člana 144 tačka 3 i 8 Krivičnog zakonika Crne Gore, izvršenog na štetu Lipovina Petra i Pejaković Žarka, koje je i izvršeno dana 06.11.2024.godine u Podgorici, na Bulevaru 21. Maj".