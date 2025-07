Na ročištu je odlučivano o žalbi njegovog branioca na privremeno blokiranje imovine u Reževićima, koje je sud odredio u martu ove godine.

Izvor: Uprava policije

Otac je sve stekao, ja nemam ništa s tim, izjavio je nedavno okrivljeni Ivan Delić pred vijećem Višeg suda u Podgorici, osporavajući navode Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) koje ga tereti za stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela povezanih s nelegalnom trgovinom narkoticima.

Na ročištu je odlučivano o žalbi njegovog branioca na privremeno blokiranje imovine u Reževićima, koje je sud odredio u martu ove godine.

Pred vijećem kojim je predsjedavala sutkinja Vesna Kovačević, taj Budvanin je naglasio da je cjelokupna blokirana imovina rezultat višedecenijskog rada njegovog pokojnog oca Dušana Delića, koji je godinama radio u inostranstvu.

“Otac se bavio građevinom i sve je nepokretnosti sam stvarao i izgrađivao zadnjih 50 godina i od toga ništa nije moje. O svemu postoje dokazi koje su predloženi u spisima predmeta”, rekao je okrivljeni.

Njegova advokatica Tatjana Pavličić tvrdi da je SDT postupio ishitreno, bez uvida u potpunu dokumentaciju.

Sud je, prema njenim riječima, prihvatio pogrešno tumačenje da se imovina prikrivala, dok je u stvarnosti savim drugačija slika - sve nepokretnosti bile su uredno upisane - samo što su neke bile evidentirane u G listu, a ne u V listu katastarskih podataka, što je posljedica neažurnosti evidencije, a ne pokušaja prikrivanja...

“Posebno bih istakla da se uz izjašnjenje u odnosu na nepokretnosti koji su predmet privremene mjere po rješenju sudije za istragu od 6. 12. 2024. godine, nalazi sva dokumentacija, u pitanju su pravni razlozi. U ovom rješenju sudije za istragu, vođen pogrešnim stanovištem SDT-a da su u pitanju određene nezakonite aktivnosti, a zbog nedostupnosti podataka o određenim nepokretnostima koje se vode na Ivana Delića i Andrijanu Mitrović Delić, sud je došao do zaključka da se određene nepokretnosti kriju. To ne odgovara materijalnoj istini i iste su bile evidentirane na ova lica i u vrijeme kada je SDT stavilo svoj predlog za određivanje privremene mjere od 23. 7. 2024. godine”, rekla je ona, objašnjavajući da se privid o prikrivanju stvorio zbog loših katastarskih evidencija.

Kao ključan dokaz, odbrana je dostavila nalaze i mišljenje vještaka građevinske struke Tatjane Stanković, prema kojima nijedan objekat nije nelegalno građen ni rekonstruisan. Vještak je koristio orto-foto snimke iz prethodnih 20 godina i utvrdio da su objekti postojali godinama, prije nego što je Delić napustio Crnu Goru.

Posebno je naglašeno da se imovina vodila na Delića i njegovu suprugu Andrijanu Mitrović Delić i u vrijeme kada je SDT zatražio privremenu mjeru, čime se, po riječima advokatice, ruši tvrdnja da je nešto pokušano prikriti.

Dodala je i da je zbog svega pogrešan stav tužilaštva, odnosno sudije za istragu u rješenju o blokadi - da je Ivan Delić “nešto gradio i nešto dograđivao, rekonstruisao”...

“Ne zbog loših namjera sudije za istragu, već zato što nije bio u posjedu relevantne dokumentacije koju je odbrana dostavila u vidu nalaza i mišljenja vještaka, koji je do detalja dao presjek i objašnjenje za konfuzno stanje koje je zatekao u predmetnom listu nepokretnosti. U nalazu i mišljenju vještaka od 25. 5. 2025. godine ovaj sud može zateći u pogledu određenih nepokretnosti da je vještak našao da se na katastarskim parcelama uopšte ne nalaze objekti koji se nalaze u G listu ili da se na površinama gdje se nalazi bazen ili teniski teren nalazi više objekata, što nije tačno. A takođe imamo i situaciju da se na tri katastarske parcele evidentiraju tri objekta, a u stvari u pitanju je jedan objekat koji je izgrađen na tri katastarske parcele”.

“Odbrana smatra da treba uvažiti žalbu i treba ukinuti rješenje sudije za istragu jer nema ni jednog dokaza koji je opredijelio da se odredi odnosno potvrdi rješenje”, izjavila je advokatica Tatjana Pavličić.

U sudnici se oglasila i Delićeva supruga Andrijana Mitrović Delić, negirajući tvrdnje da je Ivan bio u bjekstvu i objasnivši da je Crnu Goru napustio zbog zdravstvenih problema i liječenja u inostranstvu.

“Nije bio u bjekstvu, jer je državu napustio prije dvije godine iz zdravstvenih razloga”, rekla je, dodajući da je s njim na liječenju godinu proveo i njihov sin...

I ona je konstatovala da je cjelokupna imovina zavedena u katastru, ali da su neki od elaborata “rađeni pogrešno”.

“Mislim da je to propust katastra, a mislim i ljudi koji su radili te elaborate. Pošto je Ivan naslijedio ovu imovinu 2019. godine pa do 2023. godine, mi smo zapali u ogromno dugovanje, a na to je sve uticala i korona pa sam ja 2023. godine bila prinuđena da prodam određenu imovinu, a što sam i provela do 2024. godine. Cijena za koju sam ja prodala ovu imovinu je realna cijena, čak smatram da su mi manje ponudili, jer sam bila prinuđena. Posebno što su apartmani bili spremni za adaptaciju. a jedan od njih nije bio uređen. Smatram da je ova cijena apsolutno adekvatna da nije fiktivna, jer sam tom prodajom riješila veliki dug koji sam imala prema Hipotekarnoj banci u iznosu od 180.000 eura”, objasnila je ona.

Dodala je da su nakon smrti Dušana Delića, preuzeli sve njegove dugove koje je imao.

“Pa bih zato voljela da se otkloni sumnja da je tu bilo bilo kakvog pranja novca”, poručila je Andrijana Mitrović Delić.

Ivan Delić se našao na crvenoj međunarodnoj Interpolovoj potjernici nakon što je prošle godine u avgustu izbjegao hapšenje u tužilačko-policijskoj akciji “General”. Potom je uhapšen i krajem maja iz Dubaija izručen Crnoj Gori.

Slobode je lišen po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi vođenja krivičnog postupka zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela šverca droge koja su, kako se sumnja, izvršena na transnacionalnom nivou.