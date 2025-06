Odbrana bivše predsjednice Vrhovnog suda tražila da se iz spisa predmeta izuzme fascikla u vezi s predmetom “Cijevne komerc”, zato što nije prisustvovala pretresu svoje kuće jer je bila u bolnici.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Dok odbrana bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice pokušava da tokom sudskog postupka sruši ključne dokaze, tvrdeći da su oko slučaja “Cijevna komerc” tokom istrage navodno prikupljeni na nezakonit način, advokat Veselin Radulović ocijenio je za “Vijesti” da su to “samo besmisleni zahtjevi sa ciljem da se postupak dodatno odugovlači”.

Odbrana Medenice tražila je na posljednjem ročištu, 19. juna ove godine, da se u svojstvu svjedoka sasluša njena kćerka Marija Medenica kako bi pojasnila detalje sa pretresa stana, koji su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja obavili nakon njenog hapšenja u aprilu 2022. godine. Tom zahtjevu je udovoljeno, prenose Vijesti.

Tokom pretresa kuće, kako piše u optužnici, pronađena je fascikla u kojoj je bila presuda Osnovnog suda, a koja se odnosi na kompaniju “Cijevna komerc”.

Pretres je obavljen 19. aprila 2022. godine, dok se okrivljena Medenica zbog toga što se žalila na zdravstvene tegobe nalazila u Kliničkom centru, a u potvrdi o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije: 03/9-295/22 kao ni u zapisniku nakon pretresa, njena kćerka nije imala primjedbi na postupanje službenika policije.

Advokat Zdravko Begović naveo je u sudnici da Medenica nije prisustvovala pretresu.

“Zakon o krivičnom postupku kaže da se naredba o pretresanju mora predati prije samog pretresanja osobi koja je isključivi vlasnik kuće, a ta naredba nikada nije uručena Vesni Medenici”, tvrdio je Begović.

Zbog toga je advokat Medenice tražio od suda da se “kao pravno nevaljan dokaz” izuzme fascikla, koja je tokom pretresa kuće Medenice pronađena i odnosi se na kompaniju “Cijevna komerc”.

Begović je upitao kako je moguće da su tokom pretresa od gomile fascikli i papira “izvukli baš tu presudu i nju slikali, ističući da je možda neko podmetnuo taj dokument prilikom pretresanja”.

Radulović: Dokazi im ne idu u prilog

Advokat Veselin Radulović ocijenio je za “Vijesti” da su neosnovani navodi branioca Medenice da Zakonik o krivičnom postupku propisuje da se naredba o pretresanju prije pretresanja mora predati osobi, koja je “isključivi” vlasnik kuće jer ZKP takvu odredbu ne sadrži.

“Shodno odredbi člana 80 stav 1 ZKP-a naredba o pretresanju predaje se prije početka pretresanja licu kod koga će se ili na kome će se pretresanje izvršiti, a to lice će se poučiti da ima pravo da uzme advokata, odnosno branioca koji može prisustvovati pretresu i početak pretresa će se odložiti do dolaska advokata, a najduže za dva časa. Takođe, shodno članu 81 ZKP-a, držalac stana ili kuće (dakle, ne obavezno i vlasnik) pozvaće se da prisustvuje pretresanju, a ako je on odsutan, pozvaće se njegov zastupnik ili neko od odraslih ukućana ili susjeda, a zaključane prostorije, pretresanju prisustvuju dva punoljetna građanina kao svjedoci koji se upozoravaju da paze na tok pretresanja, kao i da imaju pravo da prije potpisivanja zapisnika o pretresanju stave svoje prigovore, ako smatraju da sadržina zapisnika nije tačna, o pretresanju se sastavlja zapisnik koji potpisuju lice kod koga se pretresanje vrši i lica čije je prisustvo obavezno”, pojasnio je Radulović.

On tvrdi da iz ovih odredaba ZKP-a proizlazi da se naredba o pretresanju ne mora predati “isključivom” vlasniku stana ili kuće, već licu kod koga se pretresanje vrši, odnosno držaocu stana ili kuće, koji se poziva da on, ili neko od odraslih ukućana ili susjeda, prisustvuje pretresu, pišu Vijesti.

“U konkretnom slučaju izgleda da je to urađeno, da je držalac stana ili kuće prisustvovao pretresu, da su pretresanju prisustvovali i advokat i dva punoljetna građanina i da niko od njih nije imao prigovora na tok i način pretresa ili na sadržinu zapisnika o pretresanju”, navodi Radulović.

Advokat smatra i da su besmisleni navodi da se naredba o pretresanju morala predati Vesni Medenici, koja je “isključivi” vlasnik i koje se u vrijeme pretresa nalazila u Kliničkom centru zbog zdravstvenih problema.

“Naravno, pravo je Medenice, kao i svakog drugog okrivljenog, da se brani kako smatra da je najbolje za nju i kako se dogovori sa svojim braniocima. Ipak, moj utisak je da ona to čini na način koji samo pokazuje želju za opstrukcijom i odugovlačenjem postupka. Dokazi, odnosno spisi predmeta, koji su pronađeni prilikom pretresa kuće očigledno ne idu u prilog odbrane gđe Medenice, ali izgleda da su oni pribavljeni u skladu sa ZKP-om, uz prisustvo njene kćerke, advokata i dva punoljetna svjedoka, od kojih niko nije imao nikakve primjedbe. Te činjenice ne mogu se osporiti njihovim naknadnim saslušanjem. Odbrana Medenice sigurno ima interes i želju da se takvi dokazi izdvoje iz spisa, ali vjerujem da je prošlo vrijeme kada su od presudnog uticaja na neki postupak bili interesi i želje Medenice i njenih branilaca”, ocijenio je Radulović.

Petrović priznao da je platio 150.000

Okrivljeni Vasilije Petrović još u manju 2022. ispričao je istražiteljima SDT-a da je imao saznanja da su njegovi kumovi Popovići, vlasnici firme “Fablive”, navodno davali novac Milošu Medenici kako bi izdejstvovali sudske presude u svoju korist.

U okviru istrage pokrenute protiv kriminalne organizacije Miloša Medenice, a čiji je član, kako se vjeruje, bila njegova majka Vesna Medenica, Petrović je 7. maja 2022. u SDT-u, kazao da hronologija problema preduzeća “Cijevna komerc” datira još od 2010. ili 2011. godine, jer su im crnogorski sudovi “u farsičnom postupku” oduzeli imovinu.

On je ispričao da su Medenice poslale Nikolu Raičevića radi pregovora u vezi s predmetom, koji mu je saopštio da “prvo treba da pošalje Vesni spise predmeta na upoznavanje, što je i učinio na način što je uzeo iz svoje arhive spise predmeta sa prijemnim pečatom ‘Cijevna Comerce’.

Tužiocima je kazao da mu je Raičević nakon nekog vremena saopštio da se “Vesna upoznala sa spisima i da predmet može da se završi”.

Petrović, kojeg SDT optužuje za navođenje na protivzakoniti uticaj, u istrazi pred Specijalnim državnom tužilaštvom (SDT) je ispričao da je u dva navrata dao Raičeviću po 125.000 eura da ih odnese Milošu i Vesni Medenici, da bi mu “završili predmet koji je “Cijevna komerc” imala pred Vrhovnim sudom”, prenose Vijesti.

Kako i godinu kasnije “parnica nije završena u njegovu korist”, on je od Medenica tražio da mu dvostruko vrate novac, koji im je već predao.

SDT: Mjesecima se zanimala za predmet

Specijalno državno tužilaštvo navodi u optužnici da je bivša predsjednica Vrhovnog suda u periodu od 24. juna do 3. jula 2020. godine, više puta zvala člana vijeća Višeg suda u Podgorici da dođe do nje, te da su razgovarali o predmetu.

Tužilaštvo je u optužnici pobrojalo kada se i sa kim okrivljena Medenica interesovala oko predmeta, u kojem je 13. oktobra 2020. godine, pred Višim sudom potvrđena prvostepena presuda i odbijena žalba “Cijevne komerc”.

“Da bi okrivljena Medenica, potom, okrivljenom Petroviću, preko okrivljenog Miloša Medenice i okrivljenog Vučinić Marka i Nikole Raičevića, predala list papira na kojem je bio ispisan naziv presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, donijete protiv Crne Gore, kako bi je predao svom punomoćniku da se u reviziji protiv drugostepene presude pozove na nju i uspije u sporu, što je i učinio. U reviziji tužioca, od 18. 11. 2020. godine, uz pozivanje na presudu “Nešić protiv Crne Gore” i druge odgovarajuće presude Evropskog suda za ljudska prava, predloženo je da se preinače presude”, navodi SDT.

Tužilaštvo je navelo da je Medenica i nakon odlaska sa funkcije o predmetu razgovarala sa dvije sutkinje Vrhovnog suda - Radom Kovačević, a nakon njenog odlaska u penziju, i sa Vesnom Begović.

“U periodu od 26. februara do 3. jula. 2021. godine, više puta interesovala se za stanje predmeta kod sudije Vrhovnog suda Vesne Vučković, i to tako što je jednom pitala: ‘Jeste li vijećali Cijevna komerc’, a ona joj odgovorila da jesu ‘ali su to vratili jer se nijesu složili oko toga šta se potražuje’. U maju 2021. godine, sudija Vučković, na njeno traženje, obavijestila je SMS porukom, da: ‘predmet Cijevna i Omorika nije spreman ponovo ga je Vesna B vratila na vijeće da se ponovo vidi, ali je odložen i dalje. Pratim i javljam. Poz….’, nakon čega joj je okrivljena Medenica, u telefonskom razgovoru u kojem se ponovo interesovala da li je predmet završen, sugerisala ‘da imaju neke presude Evropskog suda i da to treba vidjeti’ i da ‘postoje stavovi koji bi mogli imati veze sa konkretnim sporom’, posredno joj ukazujući da reviziju tužioca treba usvojiti, da bi joj, u julu 2021. godine, poslala poruku i opet pitala da li je predmet završen, na šta joj je Vesna Vučković odgovorila da jeste, da je revizija uvažena i da je predmet ukinut, jer je presudom Vrhovnog suda Crne Gore, Rev. br. 1346/20, od 30. 6. 2021. godine, djelimično usvojena revizija drugotužene, i ukinute prvostepena i drugostepena presuda u dijelu kojim je djelimično u odnosu na drugotuženu, usvojen glavni tužbeni zahtjev i odlučeno o kamati, a revizija tužioca odbijena kao neosnovana”, navodi se u optužnici.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Miloša i Vesne Medenice, Darka Lalovića, Bojana i Marka Popovića, Marka Vučinića, Milorada Medenice, Luke Bakoča, Petra Milutinovića, Ivane Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenje, Steva Karanikića i Gorana Jovanovića i firme “Kopad Company”, za krivična djela - stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, davanje i primanje mita i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, šverc droge, nedozvoljeno držanje oružja, nanošenje teške tjelesne povrede i sprečavanje dokazivanja.

“Bolje majka zna”

Okrivljeni Vasilije Petrović tokom istrage tvrdio je da je pregovore sa Medenicama, ukoliko mu završe pozitivno sudski spor, vodio preko Nikole Raičevića.

Takve navode, Raićević je negirao na ročištu održanom 26. marta ove godine, kada je tvrdio da “nikada nije tražio bilo kakav novac, niti ga uzeo za Miloša i Vesnu Medenicu”.

Petrović je tvrdio da je preko Raičevića poslao Medenicama 125.000, a potom još 25.000 eura. Međutim, kada je stigla negativna odluka Višeg suda u oktobru te godine, počeo je da pravi pritisak.

“Odmah je počeo da pravi pritisak jer nije bio takav dogovor, na šta su mu oni rekli da ne brine i da ‘bolje majka zna’”, piše u optužnici SDT-a.

Petrović je ispričao i da se sjeća da mu je Raičević dao listicu u kojoj je naveden neki spor gdje je pred Evropskim sudom tužio Crnu Goru neko dobio spor, te da mu je prenio da je “Vesna rekla da se u reviziji pozove na ovu odluku, a sve kako bi uspio u sporu”.

Nakon izbora 30. avgusta, pretpostavio je da će se spor teško završiti, pa je tada zahtijevao da mu Medenice vrati pare.

“Početkom januara 2021. godine, sreli su se on, Raičević Nikola i Miloš Medenica. Tom prilikom tražio je od Medenice da mu vrati pare, da ne bi ulazili u teške priče. Miloš Medenica ga je u vezi s tim opet molio da bude strpljiv. Nakon toga on je tražio od Miloša da mu mora vratiti duplo više nego što je on njima dao u slučaju neuspjeha, na šta je Miloš pristao i rekao da će biti tako. Poslije par dana Miloš mu je vratio 100.000 eura, sa naznakom da dogovor i dalje važi”, navodi SDT u optužnici.

Okrivljeni je pojasnio da nakon što je izgubio strpljenje, a kako je znao da su Medenice kao mito uzele tri stana od “Fab Live” u Bečićima, tražio da prodaju dva kako bi mu vratili dvostruko novac.

Petrović je i našao kupce za dva stana, nakon čega su Medenice ispunile dogovor.