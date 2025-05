Goluboviću je u subotu 11. maja određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke.

U sklopu istrage protiv bivšeg policijskog službenika Duška Golubovića pripadnici Uprave policije (UP) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) prikupljaju dokumentaciju od preko deset preduzeća iz Crne Gore, saznaje nazvanično CdM.

Podsjetimo, SPO je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) 9. maja uhapsilo Golubovića. Nakon što mu je tužilac odredio zadržavanje do 72 sata, saslušan je i pred sudijom za istrage Višeg suda u Podgorici koji mu je odredio pritvor do 30 dana, prenosi CdM.