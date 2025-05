Članovi te grupe o tome pišu na nekada zaštićenoj telefonskoj Skaj aplikaciji, pa konstatuju da Golubović cigarete “Marble” iz skladišta u barskoj luci vadi za “Šiptara”.

Duško Golubović kontroliše sve kamione koje iz barske luke izlaze sa ilegalnim cigaretama, tvrdio je jedan od učesnika tog nezakonitog posla, strahujući da nekadašnji tajni agent ne pokvari kombinacije kriminalne ekipe za koju je radio, pišu Vijesti.

Družina okupljena oko policajca Miloša Mišurovića u kontinuitetu dogovaraju detalje tog posla 2020. godine, otkrivajući i koje sve kriminalne ekipe “vade” duvanske proizvode iz skladišta u barskoj luci.

U istom kontekstu pominju i takozvani klan Grand i Golubović, objašnjavajući da taj kriminalni posao ne rade skupa, nego nezavisno jedno od drugih.

Golubović je slobode lišen 9. maja u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja.

Tog penzionisanog službenika Uprave policije, Specijalno državno tužilaštvo tereti da je prao novac stečen švercom cigareta.

Izvjesni Vlado, koji se na Skaj aplikaciji krio iza nika KK, žalio se Mšuroviću da je njihov vozač Žarko isprepadan zbog Golubovića, ali i da njega plaši.

Tog 27. oktobra 2020. godine, od Mišurovića traži da se hitno vide, pa objašnjava razlog: “Samo me malo prepada ovaj moj vozač, zbog Duška Golubovića. Kaže Duško sve kamione iz luke kontroliše i ima auta, putem koja idu da gledaju koji kamioni idu”, napisao je on Mišuroviću, prenose Vijesti.

Policajac, koji je na Skaju imao nik Globus, tada mu je odgovorio da Golubović mora imati informacije da bi to radio:

“Pa to mu je posao brate, ali to da bi gledao treba da ima informaciju. Neka vozač radi svoj posao, ako će da radi. A mi ćemo svoj”, piše on.

Tada i otkrivaju ime vozača, a KK objašnjava policajcu da, iako Žarko sjedi sa njima u “pečurci”, pred tim saradnikom nije otkrio da su svi u kombinaciji, već da mu je objasnio da mu “košarkaš vadi” cigarete...

Osvrćući se na strah sagovornika od Golubovića, Mišurović mu piše:

“Digao sam sve na noge što je u mojoj moći”...

Njih dvojica o švercu cigareta pisali su i u grupnom čatu, u kom su bili krijumčari cigareta sakriveni iza nadimaka Pauk, Hibiki, Tito i Falcon.

Pred kraj 2020. godine provjeravali su da li zbog promjena u državi mogu sigurno izvući cigarete iz skladišta u barskoj luci.

“Od ovih do sad gorih nije bilo, nikom dali nisu leba da jedu. Murija i carina nam je bitna da probijemo, ove će moje drugove sigurno rasformirat sada... Jesu bili odani predsjedniku, jer je to struja koja je pod Zoranom, ali formalnopravno Uprava policije... Ovakvih bagri i lopova Crna Gora imala nije, a oni su dobri kako su bili počeli sinovi njihovi da jašu po nama”, napisao im je Mišurović 4. decembra te godine...

Sjutradan, odnosno dan nakon što je formirana vlada Zdravka Krivokapića, ta krimi ekipa komentariše da i “grandovci” strahuju zbog cigareta u barskoj luci, te da su svojim vojnicima rekli da više ne čuvaju magacine...

Hibiki tog dana poručuje da misli da su oni sada na redu da rade taj nezakoniti posao, a Mišurović dodaje:

“Ja sam u utorak brate na sastanak sa jednim iz nove vlasti, vidjeću šta mi kaže”.

Nešto kasnije istog dana Hibiki se ponovo oglašava, kada sa ekipom dijeli informaciju da je Golubović izvadio dio cigareta iz skladišta:

“Marble je izašao prije par dana, dobio sam i ja obavijest. To ovaj šiiptar što mu Duško Golubović izbaca”.

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Golubović je 9. maja lišen slobode.

Na zahtjev tog tužilaštva, istog dana kada je uhapšen, tom osumnjičenom bivšem operativcu blokirana je vrijedna imovina u više crnogorskih gradova, koja se vodi na njegovo i imena članova njegove porodice.

To je učinjeno jer su specijalni tužioci uporedo sa krivičnom, vodili i finansijsku istragu protiv tog osumnjičenog da je počinio krivično djelo pranje novca.

U istrazi protiv tog penzionisanog bezbjednjaka, osumnjičenog da je milionski keš od šverca cigareta ubacivao u legalne tokove, crnogorski istražitelji dio dokaza pronašli su u prepiskama sa nekada zaštićene Skaj aplikacije i podacima dobijenim od stranih službi, objavile su “Vijesti”.

Dugogodišnji tajni agent, međutim, pred specijalnom tužiteljkom Tanjom Čolan Deretić, tvrdio je da nikada nije koristio kriptovanu platformu, kazao je nakon saslušanja Golubovića njegov branilac, advokat Velibor Marković.

Marković je naglasio da njegov klijent negira bilo kakvu umiješanost u kriminal: “Golubović je rekao da nema veze ni sa kakvom kriminalnom aktivnošću. Izjavio je: ‘Ako mi pronađu samo jedan događaj, radnju, datum, poziv ili poruku, ne mora Crna Gora da mi sudi, sam ću se osuditi. Ali toga jednostavno nema”, citirao je advokat odbranu Golubovića.

On je potvrdio da se u tužilačkom rješenju o zadržavanju pominju prepiske sa Skaj aplikacije, ali da je Golubović izjavio da nikada nije koristio tu platformu, ali da ne zna je li ga neko drugi pominjao u nekom kontekstu.

Marković je rekao i da bivši operativac Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Uprave policije (UP) negira bilo kakvu povezanost sa kriminalnim aktivnostima.

Istakao je i da se u spisima Uprave policije i tužilaštva “samo proizvoljno navodi da se radi o kriminalnoj aktivnosti krijumčarenja cigareta, bez bitnih obilježja tog djela”.

Goluboviću je nakon saslušanja kod sudije za istragu određen pritvor do 30 dana.

Tu odluku donio je sudija Goran Šćepanović, koji ga je u Istražni zatvor poslao zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti od uticaja na svjedoke.