Nekadašnji visokopozicionirani službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave policije Zoran Lazović i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić 9. maja su dobili šansu da se izjasne o krivici.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Godinu dana nakon što su im pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja stavili lisice na ruke, nekadašnji visokopozicionirani službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave policije Zoran Lazović i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić 9. maja su dobili šansu da se izjasne o krivici, prenosi Dan.

Oni su u sudnici Višeg suda saopštili da nijesu krivi za djela koja im se stavljaju na teret.

Iznoseći odbranu pred vijećem sudije Veljka Radovanovića, Lazović je kazao da je optužnica podignuta bez ijednog dokaza, da je politički motivisana i da su je osmislili moćnici van Crne Gore, a da su izvođači ovdje. On nije želio da odgovara na pitanja tužioca Miloša Šoškića, kao ni okrivljeni Saša Čađenović, dok je Milivoje Katnić zauzeo stav da će odgovarati samo na pitanja tužioca Zorana Vučinića "sve dok ne bude postavljao pitanja iz falsifikovanih i lažnih dokaza". Suđenje se nastavlja 30. maja, kada će Katnić iznijeti odbranu, prenosi Dan.

Prema saznanjima "Dana", bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić u istrazi se detaljno izjašnjavao o svim radnjama koje su Specijalno tužilaštvo i on kao GST u dužem vremenskom periodu preduzimali vezano za prikupljanje dokaza u odnosu na visokopozicionirane službenike policije Petra Lazovića i Ljuba Milovića, te za kontrolu njegovih novčanih transakcija, kao i za odluku u kojoj je konstatovano da nema dokaza za pokretanje postupka protiv Petra Lazovića, niti za postupanje u odnosu na Duška Roganovića, za koga su postojale indicije da se bavi švercom narkotika, koju je lično potpisao.

Kako piše Dan, okrivljeni Katnić je u svojoj odbrani, između ostalog, objasnio da 2017. nije ni znao ko je Ljubo Milović, ni čime se on bavi. Prvi put je za njega čuo krajem 2017. godine, i to tako što je u hotelu "Moskva" vidio "jednog čudnog, nevjerovatnog čovjeka", za kojeg je pomislio da je Rus, a za kojeg mu je jedan prijatelj u Beogradu rekao da je Ljubo Milović. Nakon toga je saradnici u SDT-u Jovanki Krunić, koja se bavila novčanim tokovima, rekao da ima jednu osobu koja radi neki novac, nakon čega je ona uzela kompjuter za finansije i ušla u teren i, kako je kazao, našla da su za Ljuba Milovića bili podaci za jedno 20 miliona eura.

Pojasnio je da je Krunić na kraju došla do podatka da je neka banka trebala da se proda ili kupi i da je Milović bio posrednik i tu nisu mogli da ga uhvate. Nastavio je dalje da radi na slučaju i saznao je da Milovića zovu Oficir (i on je mislio da je zaista oficir, iako je bio policajac) i da je član "kavačkog klana", pa je zato povezao priču da je on veza sa srpskom službom, jer pet tona droge nije moguće prebaciti iz Crne Gore preko Srbije, a da to ne zna srpska služba. Kada mu je Saša Čađenović rekao da bi Ljuba Milovića saslušao kao građanina, rekao mu je da to ostavi i da će to on. To je, kaže bivši tužilac, bio januar, a on bi ga pratio možda još dvije godine i kada bi vidio da je istina sve što je procijenio, "razbio bi sve od vrha do dna".

Prilikom prvog saslušanja kod tužioca Šoškića, Katnić se izjašnjavao i o okviru od puške u kom se nalazilo 14 metaka municije oznake PPU30 Kap koje je, kako tvrdi, prvi put vidio noć pred lišenje slobode ispred kapije svoje kuće. Taj okvir je uzeo i unio u kuću, gdje ga je ostavio u vazi u kojoj je okvir i pronađen, a smatra da je on greškom ispred kapije ostao licima koja su htjela da ga liše života te noći, što im nije pošlo za rukom jer se te noći nije vratio kući oko 22 časa, kao što je bilo uobičajeno, već dva sata kasnije. Tvrdi da je to namjerno uradio jer je imao informaciju da će ujutru biti lišen slobode, navodi Dan.

Informacije o Ljubu Miloviću dobio je od partnerske službe iz inostranstva. Saznao je da jedna ukrajinska banka hoće da kupi banku u Crnoj Gori, a da u kupovini posreduje Ljubo Milović, kojem je na račun leglo 10-15, a možda i 20 miliona eura. Sve ove podatke je dobio na fleški. Kako je ispričao na saslušanju, do trgovine nije došlo i novac sa računa Ljuba Milovića vraćen je u matičnu banku, a preko partnerske službe su utvrdili da se radi o legalnom novcu.

Katnić je tužiocu kazao da se nije saglasio sa odlukom Saše Čađenovića da se ne preduzima gonjenje protiv Petra Lazovića i Ljuba Milovića, već je tu odluku on sam donio i potpisao, a da je nije gledao, i to tako što mu je Saša Čađenović rekao: "Šefe, ja mislim da ovdje predmet treba riješiti službenom zabilješkom, ali Vi odlučite". Tvrdi da nije uspio da realizuje predmet protiv Ljuba Milovića jer je na silu razriješen, prenosi Dan.

On je objasnio da je Saša Čađenović napisao službenu zabilješku da se neće pokretati postupak protiv Petra Lazovića i Ljuba Milovića, da mu je donio i da je on odobrio.Naveo je da se Saša Čađenović konsultovao sa njim nakon saslušanja Petra Lazovića, kada mu je predočio da je Lazovićev iskaz potvrđen većim brojem personalnih i materijalnih dokaza, nakon čega je on odlučio i Čađenoviću rekao da sastavi akt u kojem će navesti da nema dokaza koji bi teretili Petra Lazovića.

Istakao je da je Saša Čađenović u predmetu vezanom za Duška Roganovića radio danonoćno šest mjeseci prije realizacije, angažovao svjedoke saradnike i preduzimao brojne druge radnje. Dalje je istakao da su tri, četiri ili pet dana pokušavali da prikupe dokaze za Duška Roganovića i Saša Čađenović je davao instrukcije da se ide u sva tužilaštva i policiju da vide ima li gdje da je zaustavljen, hapšen, zadržavan, procesuiran, privođen za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, koji dokaz nisu našli. Ispričao je da su policajci i Saša Čađenović došli kod njega u tri ujutro sa predlogom. Tražio je da mu pročitaju izjavu svjedoka Kankaraša i pitao ih je jesu li utvrdili da li je negdje bilo zaplene droga ili da su uhvatili Duška Roganovića sa makar 200 grama opojne droge, a ne sa kilo-dva, da li su mu našli kola ili bilo šta, da li je neko posvjedočio da je prodao ili držao drogu, na šta su mu oni rekli da nemaju ništa i da nije bilo nikakve komunikacije oko droge, već da je svjedok saradnik izjavio samo da je imao subjektivan osjećaj da Roganović vrši transport opojne droge i ništa više nije rekao, nakon čega im je on rekao da nastave da prate Duška Roganovića i sa prikupljem dokazi u cilju lišenja slobode, prenosi Dan.