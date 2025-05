Policijski službenici su u naselju Markovići, u prostoru iza jedne neuseljene stambene zgrade, na početku šume pronašli sakriveni motor „Kymco Downtown 300 I“, bez registarskih oznaka i sa ostavljenim ključem u bravi.

Policija u Budvi pronašla je motor pripremljen za korišćenje u izvršenju teškog krivičnog djela, uhapšena su dva strana državljanina koja su ilegalno ušla u našu zemlju, kao i član OKG iz Budve, saopšteno je iz Uprave policije (UP). Kako prenosi Pobjeda, uhapšeni su Novak Pećanac (19), Nemanja Pantelić (28) i Ilija Pavlović (35).

U saopštenju se navodi da je budvanska policija u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, sprovodeći pojačane aktivnosti na terenu usmjerene na djelovanje organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantih osoba, što se odnosi na sprečavanje izvršenja najtežih krivičnih djela, pronašla motor za koji se sumnja da je trebalo da bude iskorišćen u izvršenju teškog krivičnog djela.

Zatim su, kako se dodaje, identifikovali stranog državljanina koji je ilegalno boravio u Crnoj Gori, a koji je motor, bez registarskih oznaka i sa ključem u bravi, pripremio i sakrio na jednoj nenaseljenoj lokaciji, čime je, kako se sumnja, spriječena namjera za sprovođenje kriminalnih aktivnosti povezanih sa teškim i organizovanim kriminalom.

Ubrzo je pronađena još jedno osoba, takođe strani državljanin, koji je isto ilegalno boravio na našoj teritoriji, a čija se povezanost sa prvom osobom utvrđuje. Radi se o, kako je saopšteno, višestrukim izvršiocima krivičnih djela iz Srbije. Uhapšen je i član OKG iz Budve.

Policijski službenici su u naselju Markovići, u prostoru iza jedne neuseljene stambene zgrade, na početku šume pronašli sakriveni motor „Kymco Downtown 300 I“, bez registarskih oznaka i sa ostavljenim ključem u bravi.

“Provjerom broja šasije motora, konstatovano je da predmetni motor nije registrovan u Crnoj Gori. Nakon pronalaska motora, za koji se posumnjalo da je pripremljen za izvršenje teškog krivičnog djela, službenici OB Budva i Sektora za borbu protiv kriminala su pristupili kriminalističkoj obradi, kao i preduzimanju daljih policijskih mjera i radnji, koje su ubrzo rezultirale pronalaskom N.P. (19) iz Beograda, takođe u naselju Markovići”, saopštili su iz policije.

Policijski službenici su utvrdili da je N.P. ilegalno ušao u Crnu Goru, a provjerom koja je uslijedila putem NCB Interpol Podgorica utvrđeno je da je N.P. registrovan u policijskim evidencijama u Srbiji kao višestruki izvršilac krivičnih djela, i to krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

“Do sada sprovedene policijske mjere i radnje upućuju na sumnju da je N.P, sa za sada nepoznatim licem, dovezao i sakrio navedeni motor na predmetnoj lokaciji, odnosno šumskom putu zaklonjenom neuseljenim stambenim objektom, te da je sa motora uklonio registarske oznake i sa namjerom ostavio ključ u bravi, a sve kako bi motor bio spreman za brzo i neprimjetno stavljanje u pogon”, kaže se u saopštenju policije.

N.P. je uhapšen bog ilegalnog prelaska državne granice i boravka u Crnoj Gori i priveden je nadležnom Sudu.

On će, nakon sprovedenih procedura, biti deportovan iz Crne Gore, a policija će, kažu, nastaviti sa aktivnostima na utvrđivanju svih činjenica vezano za njegov boravak i namjeru izvršenja krivičnog djela.

Izvor: Uprava policije

Policijski službenici su, u nastavku aktivnosti u vezi sa pronađenim motorom i licem, preduzeli dalje mjere i radnje, u kojima su, takođe u naselju Markovići, pronašli još jednu osobu koja nije posjedovala dokumenta, a koje se policijskim službenicima predstavila, ali je utvrđeno da je o sebi dala lažne podatke.

Doveden je u OB Budva, gdje je kriminalističkom obradom utvrđeno da se radi o N.P. (28) iz Šapca.

“Daljom obradom, putem Interpola, utvrđeno je i da je on višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela na teritoriji Republike Srbije, i to: KD teško ubistvo, KD neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i KD nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, te da je za njim aktivna potraga na nacionalnom nivou u matičnoj zemlji zbog dva krivična djela, i to KD neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i KD ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. I N.P. je, baš kao i prvo identifikovano lice, u Crnu Goru ušao ilegalno. Sumnja se da je N.P, od momenta ilegalnog ulaska u našu zemlju, već ostvario kontakte sa članovima OKG na teritoriji Opštine Budva”, saopštili su iz policije.

Kako se dalje navodi, policijske aktivnosti dovele su do sumnje da je ta osoba koristila stanove i prostorije na tri lokacije na području Budve, te su, po pribavljanju naredbe za pretres koja je inicirana kod nadležnog suda, izvršeni pretresi na tim lokacijama, u kojima je pronađena izvjesna količina narkotika.

I N.P. je uhapšen zbog ilegalnog prelaska državne granice, kao i zbog posjedovanja droge, i on će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom Sudu za prekršaje u Budvi.

Prilikom započinjanja pretresa, uhapšen je I.P. (35) iz Budve, član organizovane kriminalne grupe, koje je prišao policijskim službenicima, u namjeri da ostvari kontakt sa N.P. (28), i koji je ometao policijske službenike u izvršenju službene radnje.

I.P. je danas priveden nadležnom Sudu za prekršaje.

“Policijski službenici su, dakle, efikasnim aktivnostima koje su koordinirano i planski sproveli, osujetili N.P. i N.P. u namjeri da sprovedu kriminalne aktivnosti povezane sa teškim i organizovanim kriminalom. O svemu navedenom upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru”, kažu u UP.