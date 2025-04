Turski državljanin A.K. (37) lišen slobode

Policijski službenici u Budvi su 22.4.2025. godine, oko 3 sata iza ponoći, na Jadranskom putu, pokušali da zaustave putničko vozilo barskih registarskih oznaka, koje se kretalo iz pravca Bečića u pravcu Kotora. Vozač se, međutim, nije zaustavio na jasan znak STOP izdat od strane policijskih službenika, već je nastavio kretanje vozilom. Policijski službenici su se odmah dali u potjeru za vozilom koristeći svjetlosnu i zvučnu signalizaciju, nakon čega ga je patrola policije sustigla kod mjesta Vidikovac, zaustavila i pristupila kontroli, saopšteno je iz policije.

Prilikom kontrole, lice je identifikovano kao A.K. (37), državljanin Republike Turske, nakon čega je utvrđeno da je imenovani upravljao vozilom bez važeće vozačke i saobraćajne dozvole, a isti je tom prilikom odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu. Takođe, u namjeri da izbjegne dalju kontrolu, odnosno da policijski službenici ne izvrše službenu radnju testiranja na prisustvo narkotika kod A.K., imenovani je policijskim službenicima ponudio novac u iznosu od 150 eura.

A.K. je potom lišen slobode zbog počinjenih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, a nadležni sudija za prekršaje mu je izrekao jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 2.000 eura.



Preduzimajući dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su sa predmetnim događajem upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem nalogu je A.K. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo davanje mita. On je uz krivičnu prijavu u zakonskom roku sproveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost, koji mu je odredio zadržavanje do 72 sata, zaključili su iz UP.