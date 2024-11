Žalbe advokata Katnića i Lazovića, koje su izjavljene protiv rješenja Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora od 12. oktobra ove godine, odbijene su kao neosnovane

Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbe branilaca i potvrdio odluku Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i nekadašnjem pomoćniku direktora Uprave policije Zoranu Lazoviću.

Odluku, koja je donijeta na jučerašnjoj sjednici Apelacionog suda, potvrdila je samostalna savjetnica u Višem sudu Marija Raković, prenose Vijesti.

Nakon podizanja optužnice Specijalnog državnog tužilaštva protiv Katnića i Lazovića, Viši sud u Podgorici, produžio je pritvor bivšem GST-u zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela, a nekadašnjem policijskom funkcioneru i po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač.4. ZKP-a jer su cijenili "da postoje teške okolnosti djela, koje istom daju karakter posebno teškog, a ogledaju se u načinu izvršenja..."

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) dostavilo je, 11. oktobra ove godine, Višem sudu optužnicu zbog osnovane sumnje da je Lazović u 2020. godini organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali Katnić, Petar Lazović i suspendovani tužilac Saša Čađenović, pišu Vijesti.

Ova organizacija je, prema tvrdnjama SDT-a, sarađivala sa kriminalnom grupom Radoja Zvicera.

“Svaki član kriminalne organizacije imao je unaprijed određen zadatak i ulogu, njeno djelovanje je planirano na duže vrijeme i zasnivalo se na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova a postojao je uticaj dijela kriminalne organizacije na izvršnu vlast – Upravu policije i druge važne društvene činioce – Specijalno državno tužilaštvo”, ističe SDT u saopštenju.

SDT vjeruje da je Lazović u decembru 2020. godine kao pomoćnik direktora UP, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja, pribavio korist Beograđanima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, a nakon što je nezakonito uklonio zabranu o ulasku u Crnu Goru.

“Na zahtjev Zvicera, koji mu je prenio njegov sin, obezbijedio je da im se ukine zabrana ulaska u Crnu Goru i tako im pribavio korist u vidu prava da uđu i borave u Crnoj Gori, što im je bilo zabranjeno, jer su predstavljali prijetnju po nacionalnu i unutrašnju bezbjednost”, navodi SDT.

Bivši pomoćnik direktora UP, kako su pojasnili iz SDT-a, optužen je zbog sumnje da je sa nekadašnjim šefom SDT-a tokom javnih i medijskih nastupa obmanjivao javnost da su Belivuk i Miljković u Crnu Goru ušli na zahtjev policije Srbije i da su prema njima UP i on kao starješina preduzimali policijske mjere i radnje...

Takođe, SDT vjeruje i da su Lazović i Katnić pribavili korist istaknutom članu kavačkog klana - Dušku Roganoviću, kako prenose Vijesti.

“Okrivljeni Lazović nije naredio da policija i kod Duška Roganovića inicira pretresanje i protiv njega podnese izvještaj kao dopunu krivične prijave, iako su prethodno prikupljeni dokazi i obavještenja iz kojih je proizilazio osnov sumnje da je Roganović učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i druga za koja se goni po službenoj dužnosti, a da je, kao organizator kriminalne organizacije, potom naredio njenom pripadniku – okrivljenom Milivoju Katniću da po službenoj dužnosti ne pokreće postupak protiv Roganovića, što je Katnić prihvatio, iako je i sam znao da postoje dokazi i obavještenja za osnove sumnje da je Roganović izvršio krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti”, navodi SDT.

Katnić je, dodaje se u optužnici, naložio optuženom tužiocu Saši Čađenoviću da ne pokreće postupak protiv Roganovića.

SDT u optužnici navodi da su prikupili dokaze za osnovanu sumnju da je bivši GST u januaru 2022. godine zajedno sa specijalnim tužiocem Sašom Čađenovićem, koji je bio obrađivač predmeta, pribavili korist optuženom Petru Lazoviću, ali i odbjeglom policajcu Ljubu Miloviću, Zviceru, Roganoviću i još sedmorici pripadnika njihove kriminalne organizacije.

“Iako je znao da postoje osnovi sumnje da su učinili krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, on se saglasio sa odlukom koju je donio optuženi Saša Čađenović, da se ne preduzima krivično gonjenje protiv njih. Potom je Katnić, ostvarujući dalje svoju ulogu i zadatak u kriminalnoj organizaciji, u javnim i medijskim nastupima obmanjivao javnost da optuženi Petar Lazović, sin okrivljenog Zorana, nije pripadnik kriminalne organizacije Zvicera, već prikriveni policijski službenik na tajnom zadatku, dok je, nakon što je utvrđeno da je Saša Čađenović donio očigledno nezakonitu odluku, Specijalno državno tužilaštvo, a nakon sprovedene istrage, podiglo optužnicu protiv 11 optuženih lica, zbog velikog broja teških krivičnih djela, a po kojoj je u toku krivični postupak pred sudom”, navodi SDT.

To tužilaštvo u optužnici osnovano sumnja i da je Lazović od marta 2021. do marta 2024. godine "lažno prikazivao činjenice o porijeklu novca za koji je znao da je pribavljen kriminalnom djelatnošću", pišu Vijesti.

“On je kao javni i bivši javni funkcioner Agenciji za sprječavanje korupcije podnosio izvještaje u kojima je lažno prikazivao da je ostvarivao prihode od poljoprivrede u iznosima od po 2.500 eura mjesečno, iako nije vršio promet poljoprivrednih proizvoda i hrane, niti je u registar ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede upisan kao proizvođač poljoprivrednih proizvoda namijenjenih tržištu. Na taj način je lažno prikazivao porijeklo novca pribavljenog kriminalnom djelatnošću – izvršenjem krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije za koje je protiv njega podignuta optužnica, i kriminalnom djelatnošću – neovlašćenom prodajom opojne droge i krijumčarenjem i prodajom cigareta svog sina – optuženog Petra Lazovića, protiv kojeg je Specijalno državno tužilaštvo podiglo više optužnica za više krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krijumčarenje”, navodi se u optužnici.

I konačno, ističe SDT, postoji osnovana sumnja i da su okrivljeni Lazović i Katnić u aprilu ove godine, u kućama koje koriste, neovlašćeno držali vatreno oružje i municiju, za koje je im nije izdata odgovarajuća isprava o oružju, kako prenose Vijesti

Katnić i Lazović uhapšeni su 14. aprila, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.