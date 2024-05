Ja mislim da je to tragedija za državu”, ocijenio je Piperović

Izvor: printscreen/RTCG/youtube

Apelacioni sud odbio je kao neosnovane žalbe bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, njegovog branioca, kao i branilaca nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića, o produženju pritvora od 13. maja, dok je usvojio žalbu SDT-a i preinačio isto rješenje, tako što Lazoviću pritvor produžen i po još jednom pritvorskom osnovu. Advokat Zorana Lazovića, Zoran Piperović komentarišući ovu odluku, za TV E je kazao da ovdje nije trijumf pravde kada se donese pravosnažna odluka, ovdje je trijumf pravde, “ko duže ostane u pritvoru, što duže čame, to je država uspješnija”.

Piperović je saopštio da je danas, prije nego je saznao za ovakvu odluku Apelacionog suda, a nakon svjedočenja Milovana Pavićevića, tužiocu Milošu Šoškiću rekao da ima da primjeti da bi nakon saslušanja ovog svjedoka odmah trebalo ukiniti pritvor Zoranu Lazoviću, na osnovu onoga što je ispričao za akciju Belivuka i Miljkovića.

Naime, bivši načelnik Centra bezbjednosti Podgorica Milovan Pavićević saslušan je u predmetu protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića. Piperović otkriva šta je Pavićević rekao pred tužiocem Milošem Šoškićem.

“Jer je rekao da je njega (Pavićevića) dan prije nego što su došli, zvao direkor beogradske policije Milić i da mu je rekao da dolaze Belivuk i Miljković. Rekao je da je on to odmah podijelio sa svima u menadžmentu i da su praćeni od sekunda kada su sletjeli do trenutka kada su pošli. I dalje je rekao tužiocu da su imali operativne informacije da će za njihovo vrijeme boravka u Crnoj Gori biti pokušana tri krivična djela i pokušana su, zadokumentovana su. Nađeno je oružje, štek stanovi, vozila i sve što je trebalo u ta četiri ili pet dana sa se uradi. I on je rekao – na kraju smo na predlog moj i Zorana Lazovića nagradili policajce koji su bili u policijskom timu za vrijeme boravka Belivuka i Miljkovića u Crnoj Gori”, pojasnio je Piperović.

Dodaje da mu je kada je izašao iz tužilaštva, advokat Stefan Jovanović rekao da je Apelacioni sud dodao tačku još jednu tačku pritvora.

“Treba li nešto da kažem drugo? Mogao bih da vam kažem, ali ono što vam kažem ne bih mogao da dokažem, a znam da je tako ali ne bih mogao da dokažem. Ja mislim da je to tragedija za državu”, ocijenio je Piperović.

Govoreći o narednim koracima nakon ovakve odluke Apelacionog suda, Piperović kaže da će sada morati da idu daljim putem.

“Neko je pokušao da spriječi davanja jemstva. Približava se kraj saslušanja svjedoka i slijedila je tačka i jemstvo. Dva čovjeka koja su saslušana, dok je predmet bio na Apelcionom sudu, trebala su da budu saslušana odmah po hapšenju, a to su Damjanović (vd direktora Uprave policije i Pavicević, tadašnji načelnik Centra bezbjednosti, a bio je i član kolegijuma. Kada se ta dva čovjeka saslušaju i kada vi čujete da je to najljepša policijska priča, a to je rekao Pavićević riječima – “Ja sam ponosan što sam bio dio te policijske priče”, a ovamo čovjek u pritvor, pa mu dodajete i tačku 4 za istu tu akciju”, objašnjava Piperović.

Vesko Damjanović, koji je bio v.d. direktora Uprave policije u periodu kada je Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću skinuta zabrana ulaska u Crnu Goru, prilikom nedavnog saslušanja, poručio je da je sve što je urađeno vrlo profesionalno i poželjno i da je ta akcija smišljena na perfektan način.

Na pitanje hoće li se žaliti na ovakvu odluku, Piperović odgovara da će sada da vide kako će na produženje od tri mjeseca da reaguje Vrhovni sud i “da vidimo šta će on da odluči i po kojim tačkama”.

“To je po meni potpuno nepojmljivo. Prvo, zašto je taj čovjek tamo, jer sjećate se – “odgovaran za više ubistava, vrh kriminalne piramide kao sastavni dio Bemax piramide, kokain, cigare” i na šta se svelo, na Miljkovića i Belivuka. Tu su priču najbolje ispričali policajci Damjanović i Pavićević. Svelo se na jednog člana kriminalnog klana i svelo se na saradnju te kriminalne grupe sa drugom kriminalnom grupom”, kazao je Piperović.

I sam Piperović priznaje da mu je sva situacija zbunjujuća, piše TV E.

“Znam zašto je sve ovo, znači toliko sam pismen. I ako me pitate ko ih drži u pritvor, drži ih sud, odlukom suda”, dodaje on.

Ali, ipak, ocjenjuje da su sve ovo uradili “oni političari”.

“Koji su na sjednici Odbora za bezbjednost saslušavali tužiteljiku Sanju Jovićević, kada je bio prisutan i glavni specijalni tužilac. E, tu je počela sva hajka. Bilo je bitno još od 2020. godine da zatvorite Zorana Lazovića, može tamo i da umre, a ne morate ni da objašnjavate zašto ga zatvarate, samo ga uhapsite da se zadovolji sujeta četiri, pet političkih budala”, ističe Piperović.

Poručuje i da ako Lazović treba da istrpi to – istrpjeće.

“To sam siguran da će se sve raščlaniti, u to nemojte da sumnjate ni jednog časa”, dodao je.

Piperović ukazuje i da je danas Milivoje Katnić dostavio dopis bivšeg pomoćnika ministra policije Dejana Kneževića kojeg Saša Čađenović, u svojstvu specijalnog tužioca, pita ko je izdao naredbu za skidanje zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću.

“I on u stavu 3 odgovara da su zabranu ulaska u Crnu Goru skinuli ljudi iz menadžmenta policije ili tačnije skinuo je menadžment policije, i rekao mu da to imaju u spisama. Dopis je mislim od 25.08.2021 godine i piše koji je akt veza pa navodi broj akta Saše Čadjenovića i veza. Kada sve to znate, što sve ukazuje da mora da izadje i da mora da bude ukinut pritvor, dobijamo tačku 4 pritvora od strane Apelacionog suda. Nešto su vidjeli što ni vijeće Višeg suda nije vidjelo. Svaka čast. Pogledaćemo kada dobijemo odluku što ih je to ponukalo da donesu ovu odluku da dodaju Lazovicu i tačku 4”, kaže Piperović.

Na pitanje da li će odbrana predložiti saslušanje svjedoka, odgovara da sada nemaju šta da žure, piše TV E.

“Bio sam potpuno siguran da ćemo da dodjemo na tačku 2 – utucaja na svjedoke i da ljudi izadju iz pritvora. Ali ovdje nije trijumf pravde kada se donese pravosnažna odluka. Ovdje je trijumf pravde, zadnjih nekoliko godina, ko duže ostane u pritvoru, što duže čame, to je država uspješnija.Kako će se završiti to više nikoga neće zanimati tada”, zaključio je Piperović.