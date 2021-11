Nakon raznih teorija o misterioznoj crnoj rupi, ljudi su konačno dobili odgovor.

Jedan korisnik "Redita" pronašao je na Gugl mapama čudnu crnu rupu usred Tihog okeana, što je izazvalo raspravu na šta se odnosi taj crni oblik - da li je to zaista rupa, vulkan, vojna baza ili nešto treće?

Nakon raznih teorija, riješena je misterija crne rupe. Riječ je o nenaseljenom koralnom ostrvo u sastavu Kiribata, sjeveroistočno od Novog Zelanda, koje se zove Vostok.

Od kada je fotografija ostrva počela da kruži na internetu, ljudi su počeli da raspravljaju o tome da li je riječ o tajnoj vojnoj bazi i zaključili da iz nekog razloga to ostrvo izgleda cenzurisano.

Do teorije o vojnoj bazi došli su zbog prošlih dokaza da Gugl mape zamagljuju osetljive geografske lokacije kao što su vojne baze, zatvori ili ostrva koji se koriste za nuklearna testiranja. Neki korisnici izneli su svoja mišljenja.

"Koji đavo je to? Uopšte ne izgleda kao ostrvo", "Moja prva misao je da je ostrvo cenzurisano. Nema smisla da je prirodna formacija toliko crna", "Možda je to podzemni vulkan koji izaziva crnilo, osim ako nije riječ o rupi. Vjerovatno su to magmatske stijene", samo su neki od komentara.

Međutim, pojedinci su išli toliko daleko da su govorili da ova rupa povezuje stvarni s izmišljenim svemirom, odnosno da je to ostrvo iz televizijske serije "Lost". Nakraju je jedan čovjek objasnio o čemu se zapravo radi.

"Ono što vidite kao crno zapravo je vrlo tamno zeleno, to je vrlo gusta šuma drveća", napisao je korisnik Redita. Naime i naveo da kada se na Gugl mapama uveća ostrvo mogu se se prepoznaju krošnje drveća.