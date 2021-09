Šta ste vi otkačeno našli u navigaciji koju koristite?

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Verujemo da često upotrebljavate Google Maps, Here WeGo, Petal Maps ili neke druge besplatne mape za navigaciju po Srbiji i svetu.

Nekad su ove mape bile otvorene za pojedince ili grupe da ih uređuju i verujemo da je današnja tema o kojoj vam pišemo delo nastalo negde u tom periodu - kasnije je uređivanje mapa od strane korisnika ukinuto baš zbog njihove neozbiljnosti!

Jer, inače, ko bi ozbiljan na zvaničnim Google Maps ili Petal Maps aplikacijama stavio POI tačke koje se zovu ovako kako nam glasi naslov vesti?!

Ali, dešava se i to!

Tako u Novom Sadu, na jednoj od najvažnijih raskrsnica u gradu postoji mesto koje se zove Ima ženske ima sve! Zapravo, to je mesto na kojem se putnici za Beograd, Zrenjanin i obližnje delove grada poput Šangaja okupljaju ili čekaju kako bi zajedno putovali.

Iako postoji POI tačka ovog naziva na tom mestu u stvarnosti nema ničega, osim trafo stanice.

Da situacija bude zanimljivija i Petal Maps imaju to isto mesto, samo se ono zove Na ćošku da me pokupe - na istoj lokaciji, tu gde je pomenuta trafo stanica.

Nije nas mrzelo, napravili smo slike mapa i napravili smo slike i Street View prikaza, da možete lepo da vidite ta dva čuvena mesta, za koja ne znamo ko im je autor i kada su nastala :)

Otvorili smo i Here WeGo, ali Ima ženske ima sve i Na ćošku da me pokupe - tamo ne postoje, ali za razliku od Google Maps i Petal Maps Here WeGo nudi sve brojeve objekata i 3D prikaz svega na mapi.

Kakve sve zanimljive nazive poseduju vaše mape koje koristite? Pišite nam u komentarima!