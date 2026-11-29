Selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore Zvezdan Mitrović nije krio zadovoljstvo nakon pobjede nad Ukrajinom, kojom su „crveni“ sačuvali šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN Press

Crna Gora je u Rigi slavila rezultatom 77:71, a Mitrović je posebno istakao zalaganje i energiju svojih igrača, koji su do trijumfa stigli uprkos brojnim kadrovskim problemima.

„Želim da zahvalim igračima, pokazali su veliku energiju. Igrali smo bez klasičnog plejmejkera, a u sastavu imamo igrače koji su bez klubova. Vodili smo 34 minuta i zaslužili pobjedu. Sa mnogo energije smo uradili dosta dobrih stvari“, rekao je Mitrović.

Selektor je još jednom naglasio koliko cijeni odnos svojih izabranika prema nacionalnom dresu.

„I još jednom želim da ponovim – hvala igračima na energiji, požrtvovanju i borbi, što pokazuje odnos skokova, izgubljenih lopti, borbenost i snalaženje na atipičnu igru, bez organizatora igre. Pokazali su kako treba da se igra za nacionalni tim“, poručio je Mitrović.

Crnogorske košarkaše u nastavku kvalifikacija očekuju dva važna duela. Reprezentacija će 26. februara ugostiti Gruziju, dok je gostovanje Španiji zakazano za 1. mart 2027. godine.