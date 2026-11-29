Kimi Antoneli, vozač Mercedesa, ostvario je desetu pobjedu u Formuli 1 na Velikoj nagradi Katara, dodatno povećavši prednost u šampionatu.

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Vozač Mercedesa Italijan Andrea Kimi Antoneli pobjednik je večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Katara, što je njegova deseta pobjeda u karijeri. Podsetimo, Antoneli je ranije osvojio šampionsku titulu, a ovom pobjedom samo je uvećao prednost u odnosu na konkurente.

Antoneli je, uprkos tome što nije završio na "pol" poziciji u kvalifikacijama, uspio da napravi prednost i da završi kao prvoplasirani na Lusailu, dok je drugo mjesto zauzeo njegov timski kolega Džordž Rasel. Treći kroz cilj prošao je Oskar Pjastri iz Meklarena.

Interesantno je da je Lando Noris (Meklaren), koji je bio odličan u kvalifikacijama, bio tek peti - iza i Maksa Ferstapena iz Red Bula. U najboljih deset bili su i Luis Hamilton (Ferari), Šarl Lekler (Ferari), Isak Hadžar (Red Bul), Lijam Loson (RB) i Gabrijel Bortoleto (Audi).

Prvo mjesto u generalnom plasmanu vozača drži Antoneli sa 427 bodova, dok je daleko iza njega drugoplasirani Maks Ferstapen sa 316 bodova, pa slijede Rasel sa 282, Hamilton sa 275 i Noris sa 274.

Posljednja trka u sezoni biće vožena naredne nedjelje za Veliku nagradu Abu Dabija.