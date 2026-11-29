Košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je veoma važnu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, pošto je u Rigi savladala selekciju Ukrajine rezultatom 77:71 i tako sačuvala šanse za plasman na Mundobasket.

Izvor: KSCG

Gruzija i Španija su nedostižne, a samo pobjede protiv te dvije selekcije, uz poraze Ukrajine od Grčke i Portugala, mogu otvoriti vrata Mundobasketa u Kataru.

Nakon početnih problema u napadu, crnogorski košarkaši počeli su da pronalaze rješenja, prije svega poenima iz reketa. Zoran Vučeljić bio je nerješiva enigma za protivnika u prvoj četvrtini, koju je završio sa devet poena i bio najzaslužniji što je Crna Gora u osmom minutu imala prednost od osam poena (19:11).

Ukrajina je, međutim, brzo odgovorila. Maksim Šuljga pogodio je dvije trojke, a na početku druge četvrtine izjednačio na 19:19.

Od tog trenutka Ukrajina više nije uspjela da izjednači, ali je konstantno držala priključak. Crna Gora je zakucavanjem Emira Hadžibegovića ponovo stigla do osam poena prednosti (49:41), dok je Marko Simonović u 29. minutu donio najvećih devet razlike (54:45).

Dvocifrena pobjeda bila je izuzetno važna zbog boljeg međusobnog skora, s obzirom na to da je Ukrajina u Podgorici slavila rezultatom 98:89.

Ipak, u drugom poluvremenu razigrao se Oleksandr Kovljar, koji je nakon lošeg šuterskog početka počeo da pogađa i trojkom zaključio seriju 12:4, kojom je Ukrajina prišla na 61:60.

U završnici je Dino Radončić preuzeo odgovornost, pogodio trojku, a potom i poentirao iz teške pozicije za 66:60. Jovan Kljajić iskoristio je slobodno bacanje za 67:60, ali su Kobzistij i Bobrov trojkama smanjili na 67:66.

Radončić je potom ponovo pogodio sa distance, dok je Simonović bio polovičan sa linije slobodnih bacanja za 75:68.

Crna Gora je na kraju slavila sa 77:71, ali nije uspjela da nadoknadi devet poena zaostatka iz prvog međusobnog duela. Time je plasman na Svjetsko prvenstvo dodatno udaljen, iako matematičke šanse još postoje.

Crna Gora: Zoran Vučeljić 11, Jovan Kljajić 13, Marko Simonović 13, Dino Radončić 13, Andrija Popović 9, Jovan Jovanović 8, Zoran Nikolić 5, Emir Hadžibegović 3, Slavković 2.

Ukrajina: Maksim Šuljga 17, Dmitro Skapincev 14, Oleksandr Kovljar 13, Kobzistij 9, Novickij 9, Bobrov 5, Tirtišnik 4.