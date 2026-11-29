Aktivnosti vlasti i opozicije posljednjih mjeseci obilježene su brojnim zakonskim predlozima, raspravama u Skupštini i nadmetanjem oko toga ko nudi bolja rješenja za probleme građana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iako do narednih izbora ima još vremena, politička scena u Crnoj Gori već pokazuje znake predizborne mobilizacije. Sve češće poruke o boljem životnom standardu, evropskim integracijama i rezultatima vlasti, ali i međusobne kritike političkih protivnika, ukazuju na to da je neformalna izborna kampanja već u toku. Prema ocjenama pojedinih političkih aktera, njen intenzitet dodatno će porasti nakon novogodišnjih praznika, prenosi RTCG.

Aktivnosti vlasti i opozicije posljednjih mjeseci obilježene su brojnim zakonskim predlozima, raspravama u Skupštini i nadmetanjem oko toga ko nudi bolja rješenja za probleme građana. Ipak, predstavnici partija različito gledaju na pitanje da li je izborna kampanja već počela.

Iz Pokreta Evropa sad (PES) poručuju da su prvenstveno posvećeni ispunjavanju programskih ciljeva i ostvarivanju konkretnih rezultata.

„Mi smo na početku formiranja ove vlade i ove većine precizirali prioritete. Dakle: unapređenje životnog standarda, ubrzanje evropskih integracija i afirmacija vladavine prava. Cijelo vrijeme smo bili fokusirani konkretno samo na rad i na rezultate. Neki drugi činioci su se više bavili kampanjom“, kazao je Boris Pejović iz Pokreta Evropa sad.

Sličan stav o redovnim političkim aktivnostima iznijela je i predstavnica Demokratske partije socijalista (DPS), Zoja Bojanić-Lalović, ističući da je fokus te partije na komunikaciji sa građanima i predlaganju zakonskih rješenja.

„Mi kontinuirano radimo u saradnji sa građanima, bavimo se onim problemima koje oni percipiraju kao bitne, prepoznajemo i mi ono što je važno kako bismo pružili podršku građanima, radimo na predlozima izmjena određenih zakona, pratimo neka moguća unapređenja, trudimo se da budemo konstruktivni“, kazala je Bojanić-Lalović.

Za razliku od njih, u pojedinim partijama otvoreno govore o pripremama za predstojeće izbore i političkom nadmetanju koje je već počelo.

Dejan Đurović iz Nove srpske demokratije (NSD) smatra da je očekivano da se političke partije pripremaju za naredni izborni ciklus, uz ocjenu da je parlamentarna većina ispunila obećanja data građanima.

„Sasvim je normalno da se političke partije spremaju za taj nastup koji, ja mislim, u ovom trenutku i vlast i opozicija mogu realno da razmotre, kakav će biti i nastup i rezultat tih izbora. Definitivno da je parlamentarna većina nešto što je građanima obećala potpuno ispunila“, kazao je Đurović.

Iz Građanskog pokreta URA, međutim, ocjenjuju da je neformalna kampanja već prisutna i očekuju da će nakon praznika postati znatno vidljivija.

„Partije jesu u nekoj vrsti neformalne kampanje, ali mnogo je važno kad će krenuti zvanična kampanja. Kampanja će sigurno biti vrlo intenzivna i očekujem da, čim prođu ovi novogodišnji praznici, ona intenzivira i zvanično i da bude mnogo, mnogo agilnija i vidljivija nego što je to možda i sada slučaj“, kazao je Zoran Mikić iz Građanskog pokreta URA.

Pored političkih programa i obećanja, predizborni period već obilježavaju i međusobne optužbe. Dok iz PES-a tvrde da opozicija pokušava da umanji značaj rezultata aktuelne vlasti, iz DPS-a takve aktivnosti vladajuće većine vide kao primjer populističkog djelovanja, prenosi RTCG.

„Opozicija pokušava da relativizuje naše rezultate. Mi radimo svoj posao, mi komuniciramo naše rezultate, oni pokušavaju da ih relativizuju i tu su građani da procijene ko je u pravu“, istakao je Pejović.

S druge strane, Zoja Bojanić-Lalović smatra da vlast u susret izborima koristi populističke poruke kako bi predstavila svoje djelovanje.

„Kada, s druge strane, posmatrate vlast, odnosno vladajuću većinu i odnos prema građanima uoči najavljenih izbora, onda vi zapravo prepoznajete nešto što smo ocijenili i prepoznali kao školski primjer populizma“, kazala je Bojanić-Lalović.

Kada je riječ o temama koje će obilježiti izbornu kampanju, predstavnici različitih političkih opcija saglasni su da će u prvom planu biti životni standard, ekonomska pitanja i evropski put Crne Gore.

Đurović smatra da je unapređenje standarda građana već postalo jedna od ključnih političkih tema, uz očekivanje da će Crna Gora do izbora ostvariti značajan napredak na putu ka Evropskoj uniji.

„Očigledno je da smo se napokon vratili, odnosno počeli sa nekom kampanjom u kojoj će bolji život građana biti jedna od glavnih tema. Ja mislim da smo za ove tri i po godine uspjeli da učinimo boljim standard građana Crne Gore, da je ulazak u Evropsku uniju evidentan, i ja se nadam da će do izbora biti završeno ne samo zatvaranje svih poglavlja, nego da će i ugovor sa Evropskom unijom biti potpisan“, kazao je Đurović.

I Mikić ističe da su ekonomske teme sve zastupljenije u političkom životu, dok su pitanja nacionalnog i vjerskog identiteta, prema njegovoj ocjeni, potisnuta u drugi plan, prenosi RTCG.

„Mislim da su napokon ekonomske teme te koje prevlađuju i da smo nekako kao društvo napravili iskorak, i kao političke elite, da su se neke nacionalne teme koje su nas dugo godina dijelile po vjerskim i nacionalnim šavovima nekako premjestile u treći, četvrti plan“, istakao je Mikić.

Lokalni izbori u svim opštinama trebalo bi da budu održani u jednom danu, u junu naredne godine, dok se za parlamentarne izbore i dalje pominje više mogućih termina.

Jedno je izvjesno – političke partije već se pripremaju za naredni izborni ciklus, a naredni mjeseci mogli bi donijeti još intenzivnije političke aktivnosti, nova obećanja i oštriju borbu za povjerenje birača.