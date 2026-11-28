U Španiji se sjutra održavaju vanredni parlamentarni izbori, a prema anketama koje prenosi „Gardijan“, desnica bi mogla da osigura parlamentarnu većinu.

Izvor: Alberto Ortega / Zuma Press / Profimedia

Građani Španije sutra izlaze na vanredne parlamentarne izbore koji bi, prema pisanju britanskog „Gardijana“, mogli da dovedu krajnju desnicu na vlast prvi put od povratka zemlje demokratiji nakon smrti generala Fransiska Franka 1975. godine.

Iako je redovno održavanje izbora bilo predviđeno za ljeto naredne godine, socijalistički premijer Pedro Sančez raspisao je vanredne izbore u oktobru, nakon što njegova manjinska koaliciona vlada nije uspjela da obezbijedi podršku za hitne mjere namijenjene rješavanju stambene krize.

Nezadovoljstvo građana zbog drastičnog rasta cijena stanarina kulminiralo je u septembru, nakon što je 87-godišnja Marija del Karmen Abaskal iseljena iz svog doma u Madridu.

Investicioni fond koji je kupio njen stan zahtijevao je povećanje stanarine za 230 odsto, što ona nije mogla da priušti.

Nakon protesta širom zemlje, Sančezova vlada pripremila je paket mjera za poboljšanje dostupnosti stanovanja, koji je uključivao zabranu iseljenja do 2030. godine, kao i regulisanje privremenog iznajmljivanja stanova i izdavanja pojedinačnih soba.

Prijedlozi vlade nisu dobili podršku konzervativne Narodne stranke (PP), krajnje desničarskog Voksa i desničarske katalonske separatističke stranke Hunts, nakon čega je Sančez odlučio da raspiše vanredne izbore.

Za parlamentarnu većinu potrebno 176 mandata

Sančez je juče izjavio da je uvjeren u pobjedu, dok je njegova Španska socijalistička radnička partija (PSOE) uspjela da smanji zaostatak za Narodnom strankom na manje od tri procentna poena.

Prema anketama koje prenosi „Gardijan“, Narodna stranka ima prednost, ali bez dovoljno podrške za samostalno formiranje vlade.

Istraživanja javnog mnjenja ukazuju na mogućnost da Narodna stranka i Voks zajedno osvoje više od 176 mandata, koliko je potrebno za većinu u parlamentu koji broji 350 poslanika.

Birališta širom Španije sutra će biti otvorena od 9 do 20 časova po lokalnom vremenu.