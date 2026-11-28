Zatvorenik iz zatvora visoke bezbjednosti u Mančesteru pobjegao je tokom liječenja u bolnici, a policija ga je pronašla nakon 13 sati.

Izvor: Profimedia

Zatvorenik iz zatvora visoke bezbjednosti u Mančesteru pobjegao je tako što je koristio tečni sapun da bi podmazao lisice, kojih se oslobodio dok je bio na liječenju u bolnici, ali je policija uspjela da ga pronađe.

Iz snaga bezbjednosti za Gardijan je rečeno da je zatvorenik (36) uspio da se iskrade uprkos tome što je bio vezan lisicama i lancem za policajca.

Vjeruje se da je metalne lisice namazao tečnim sapunom i da je iz njih izvukao ruku, dok mu je data privatnost da koristi toalet.



Nakon 13 sati bjekstva, zatvorenika su pronašli i uhapsili policajci. Incident je pokrenuo istragu britanskog Ministarstva pravde, zbog povećanog broja bjekstava iz zatora u Engleskoj i Velsu.



Ovo je drugi put ove godine da je zatvorenik pobjegao nakon što je otišao u bolnicu iz zatvora u Mančesteru.

Prethodno je u julu iz bolnice pobjegao sudanski državljanin za koga se smatralo da predstavlja opasnost po sebe i druge, a bio je osuđen na zatvorsku kaznu zbog napada na dvije žene.