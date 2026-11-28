Oni smatraju da Crna Gora i Hrvatska otvorena pitanja mogu rješavati dijalogom i nakon pristupanja EU, te da bilateralni sporovi ne bi trebalo da uspore evropske integracije naše države.

Izvor: screenshot European Parliament

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marjan Šarec vjeruje da Hrvatska neće uslovljavati evropski put naše države rješavanjem bilateralnih pitanja, dok direktorica Centra za političko osnaživanje iz Slovenije Tijana Arih ističe da iskustvo zemalja bivše Jugoslavije pokazuje da se rješenja za otvorena pitanja mogu tražiti i nakon pristupanja Evropskoj uniji (EU). Sagovornici Televizije Crne Gore smatraju da bilateralni sporovi ne bi trebalo da budu prepreka evropskim integracijama.

Sedmicu za nama obilježila je intenzivna razmjena poruka između zvaničnika Crne Gore i Hrvatske o otvorenim bilateralnim pitanjima, njihovom rješavanju i uticaju na završnicu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Naredni dani odlučujući su za evropski put Crne Gore. U decembru nas čekaju još dvije međuvladine konferencije na kojima bi trebalo da zatvorimo preostalih osam poglavlja. Da će plan biti ostvaren, te da otvorena pitanja s Hrvatskom neće biti prepreka, nada se izvjestilac Evropskog parlamenta Marjan Šarec.

“Ja uvijek kažem da treba sve rješavati, naravno. I Crna Gora ulaže napor da se rješavaju ta bilateralna pitanja, kojih ima nekoliko, neka su teža, neka su lakša, ali ako će Hrvatska da blokira samo zbog nekog bilateralnog inata, da tako kažem, onda to neće biti baš evropski”, kazao je Šarec, prenosi "RTCG".

Da će se obje zemlje ponašati evropski, te da će uspjeti da pronađu zajednički jezik o otvorenim pitanjima, smatra direktorica Centra za političko osnaživanje iz Slovenije Tijana Arih.

“Apsolutno mislim da svako od tih pitanja zaslužuje ozbiljan razgovor, ali evropsko iskustvo, pogotovo zemalja bivše Jugoslavije, pokazuje da se rješenje za pojedina pitanja može tražiti nakon pristupanja Evropskoj uniji”, kazala je Arih.

Primjer za to upravo su Hrvatska i Slovenija, koje su dugogodišnje članice Evropske unije, uprkos sporovima koji postoje između tih zemalja.

“Ja se nadam da će Hrvatska primjenjivati praksu koja je bila kad je ona ulazila. Imali smo otvorena pitanja između Slovenije i Hrvatske i imamo ih još. Kao što znate, mi smo išli na arbitražu, Slovenija priznaje arbitražni sud, Hrvatska ne priznaje. Tako da, u suštini, nijesmo još ništa riješili”, rekao je Šarec.

Arih vjeruje da Podgorica i Zagreb mogu postići dogovor o načinu rješavanja bilateralnih pitanja.

“Ja sam definitivno optimistkinja i vjerujem da Zagreb i Podgorica mogu da dogovore kako će rješavati otvorena pitanja i kako se kroz rješavanje tih pitanja može omogućiti Crnoj Gori da zadrži taj pozitivan tempo koji trenutno ostvaruje ka članstvu u EU”, kazala je Arih.

Sagovornici TVCG kažu da su odnosi između mnogih zemalja Zapadnog Balkana opterećeni dugogodišnjim problemima. Ističu, međutim, da to ne bi trebalo da bude smetnja integracijama, te da sporove treba rješavati dijalogom, uz obostrano poštovanje.

“Mislim da to treba raditi bez nekog uzbuđenja i nekih prevelikih osjećanja ili nekog nacionalizma. Bio je rat, bila su to teška vremena, ali sad treba raditi mudro”, poručio je Šarec.

Arih ističe da je članstvo Crne Gore značajno i za samu Evropsku uniju.

“Članstvo Crne Gore je u ovom trenutku strateško pitanje za cijelu Evropsku uniju i mislim da je u interesu Unije da Crna Gora uđe što prije jer bi to ojačalo stabilnost na Zapadnom Balkanu i pokazalo drugim zemljama da sprovedene reforme zaista vode do članstva”, kazala je Arih.

Ukoliko uspije da zatvori sva poglavlja do kraja godine, Crna Gora planira da sredinom naredne potpiše ugovor o pristupanju, čime se otvara put za punopravno članstvo 2028. godine.