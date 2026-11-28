Brentford pregazio Mančester junajted u gostima, 4:0 i najavio sasvim realnu eliminaciju posrnulog giganta u drugu ligu. Tamo će sljedeće sezone igrati zajedno sa Mančester sitijem, koga čeka teška kazna.

Izvor: David Blunsden / Actionplus / Profimedia

Mančester junajted ponižen je na svom terenu u meču protiv Brentforda - 0:4. Kalum Vilson dao je dva gola za goste do poluvremena, a u nastavku su sramotu domaćih dovršili njegovi saigrači - strijelci, Kristofer Ajer i Kevin Šade.

Junajted je katastrofalan ostao i poslije dolaska Mauricija Poketina i izgubio je u obje utakmice pod njegovim vođstvom 0:4. U prošlom kolu na gostovanju Liverpulu, a sada i kod kuće, pred pogledom slavnog ser Aleksa Fergusona, koji kad se povukao 2013. nije mogao ni da pomisli da će njegov klub ovoliko potonuti.

Junajted nije pobijedio u Premijer ligi još od 30. avgusta i utakmice protiv Ipsviča kod kuće (5:2) i to mu je jedini trijumf ove sezone. Odavno niko nije iznenađen što je slavni engleski klub pretposljednji na tabeli Premijer lige, sa samo osam bodova, poslije pet remija i čak šest poraza u uvodnih 12 kola.

Junajted nezadrživo tone ka drugoj ligi (Čempionšipu), u kojem ga sljedeće sezone čeka mjesto zajedno sa Mančester sitijem, koji će potonuti zbog finansijskih prevara. Biće nevjerovatno gledati derbi Mančestera u drugom rangu i oni djeluju sve realniji dok odmiče sezona.