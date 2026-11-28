Crnogorska umjetnica nastupila je u jednoj od najprestižnijih svjetskih koncertnih dvorana u Njujorku, gdje je predstavila projekat „From Opera to Hollywood“ uz pratnju renomiranog orkestra.

Izvor: Print screen / Instagram

Crnogorska sopranistkinja Tamara Rađenović nastupila je 27. novembra u čuvenom Karnegi holu u Njujorku, jednoj od najprestižnijih koncertnih dvorana na svijetu, čime je ostvarila još jedan značajan uspjeh u svojoj međunarodnoj karijeri.

Na velikoj sceni Stern Auditorium/Perelman Stage predstavila je svoj prepoznatljivi koncertni projekat „From Opera to Hollywood“, koji spaja raskoš klasične operske muzike i emotivnu snagu filmskih kompozicija.

Nastupila je uz Orchestra of St. Luke’s, pod dirigentskom palicom Darka Butorca, dok je specijalni gost večeri bio poznati turski tenor Murat Karahan.

Izvor: Print screen/ Instagram/ Tamara Rađenović

Program je publici ponudio muzičko putovanje od operskih remek-djela do čuvenih filmskih kompozicija, pokazujući kako klasična muzika može da komunicira sa različitim generacijama i ukusima.

Repertoar projekta obuhvata djela Verdija, Pučinija, Belinija i Bizea, ali i kompozicije filmskih velikana poput Enija Morikonea, Hansa Cimera i Nina Rote, kao i muziku Endrjua Lojda Vebera.

Nastup u glavnom auditorijumu Karnegi hola predstavlja poseban trenutak u njenoj karijeri. Rađenović je prethodno već održala dva solistička koncerta u prestižnoj dvorani Weill Recital Hall, a novi nastup dodatno je učvrstio njeno prisustvo na jednoj od najvažnijih svjetskih muzičkih scena.

Iza ovog uspjeha stoji karijera koju su obilježili nastupi u brojnim uglednim koncertnim dvoranama i kulturnim institucijama.

Tamara je pjevala u londonskom Cadogan Hallu, bečkom Wiener Konzerthausu, Nacionalnoj palati kulture u Sofiji, tokijskom Dai-ichi Seimei Hallu, Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, Ataturkovom kulturnom centru u Istanbulu, beogradskom Sava centru i Kolarčevoj zadužbini, kao i u Sofijskoj operi i baletu i Nacionalnoj operi i baletu u Skoplju.

L’amour est enfant de Bohême... Tamara Radjenovic sets the stage on fire with Carmen's Habanera Absolutely sublime. A true delight to the ears and eyes. https://t.co/5uzPXRBcrH — Muse (@xmuse_)February 27, 2026

Posebno snažnu vezu izgradila je sa publikom u Turskoj, gdje je nastupala u Istanbulu, Ankari i Bodrumu.

Dva velika koncertna događaja u dvorani Volkswagen Arena u Istanbulu i kongresnom centru ATO u Ankari okupila su ukupno oko 10.000 posjetilaca, dok je njen nastup u antičkom teatru u Bodrumu pratilo gotovo 4.000 ljudi.

Zapažene rezultate ostvarila je i u Beogradu, gdje je održala šest solističkih koncerata u Kolarčevoj zadužbini i dva velika gala koncerta u Sava centru, pred publikom od približno 4.000 ljudi.

U Londonu je tri puta nastupila u Cadogan Hallu, dok je u Njemačkoj bila dio festivala Thurn und Taxis u Regensburgu.

Među njenim novijim uspjesima izdvaja se i debitantski nastup u Meksiku sa orkestrom Camerata de Coahuila, u pozorištu Teatro Isauro Martínez u gradu Toreonu. Publika ju je tom prilikom četiri puta nagradila stojećim ovacijama, a koncert je izazvao značajnu pažnju meksičkih medija.

Rađenović je diplomirala na prestižnom Kraljevskom muzičkom koledžu u Londonu (Royal College of Music), a bila je i posljednja učenica legendarne operske dive Monserat Kabalje. Slavna sopranistkinja prepoznala je njen izuzetan talenat, lično je mentorisala i pozivala da nastupa na gala koncertima širom Španije.

Njena umjetnička dostignuća prepoznala je i međunarodna poslovna i kulturna javnost, pa je uvrštena na Forbesovu evropsku listu „30 ispod 30“ (30 Under 30), u kategoriji umjetnosti i kulture.