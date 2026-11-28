Sofija Vergara je na odmor otišla nakon što je posjetila rodni grad Barankilju u Kolumbiji, gdje joj je uručena Zlatna medalja, a postala je i počasna građanka.

Izvor: Instagram/sofiavergara

Kolumbijska glumica Sofija Vergara (54) provela je američki Dan zahvalnosti na odmoru s porodicom, a pratiocima je pokazala kako su se zabavljali. Na Instagramu, gdje ima više od 35 miliona pratilaca, podijelila je fotografiju s plaže.

Na njoj je zvijezda "Moderne porodice" pozirala u dvodijelnom plavo-žutom kupaćem kostimu sa zanimljivim dezenom. Kosa joj je padala preko ramena, a nosila je i sunčane naočare. Dok je glumačka zvijezda ležala na peškiru, naslonjena na ruku i s podignutim nogama, iza nje se naziralo plavo more i osunčani pijesak.

Sofiji su se na plaži pridružili sin Manolo Gonzalez Vergara i bratanica Klaudija Vergara. Manolo (35), kog je Vergara dobila s Džoom Gonzalezom, ležao je s glavom okrenutom prema pijesku, a Klaudija se pokrila bijelim šeširom, sunčajući se u plavom bikiniju.

Vergara je na odmor otišla nakon što je posjetila rodni grad Barankilju u Kolumbiji, gdje joj je uručena Zlatna medalja, a postala je i počasna građanka. Osim toga, glumica je posjetila i svoj kip koji je na gradskom šetalištu Gran Malekon otkriven prošle godine, a koji je napravio Jino Markez.

U galeriji pogledajte još fotografija Sofije Vergare u kupaćem kostimu:

Na svečanost u Barankilji stigla je u plavoj haljini bez bretela s čipkastim korsetom. Uz haljinu s dugom suknjom nije nosila nikakav nakit ni druge modne dodatke, kosa joj je bila puštena, a našminkala se diskretno.