Pet turskih vojnika poginulo je danas u padu helikoptera Ratnog vazduhoplovstva tokom trenažnog leta u Eskišehiru. Uzrok nesreće još nije poznat, a saučešće porodicama uputio je i Erdogan.

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Pet vojnika poginulo je danas u Turskoj u padu helikoptera Ratnog vazduhoplovstva, koji se srušio tokom obuke, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane, piše Tačno.

"Petoro naših herojskih drugova koji su služili u helikopteru Ratnog vazduhoplovstva koji se srušio tokom trenažnog leta u Eskišehiru su poginuli", navodi se u saopštenju koje prenosi Anadolija.

Ministarstvo nacionalne odbrane Turske (MSB) saopštilo je da se srušio helikopter tipa AS-532 koji pripada Ratnom vazduhoplovstvu, a koji je poletio iz Eskišehira u svrhu obuke.

Nije saopšteno šta je uzrok pada helikoptera.

Poruke saučešća zbog pogibije petorice vojnika uputili su predsednik Turske Režep Tajip Erdogan i drugi zvaničnici.

"Sa velikom tugom sam primio vijest da je pet naših vojnika poginulo u padu helikoptera našeg vazduhoplovstva tokom trenažnog leta u Eskišehiru. Molim se Bogu za milost prema našim herojskim mučenicima i izražavam saučešće njihovim porodicama, turskim oružanim snagama i našoj voljenoj naciji", rekao je Erdogan u objavi na društvenim mrežama.