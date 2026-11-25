Muškarac J. V. (58) izboden je u Beogradu nakon svađe u saobraćaju. Nepoznati napadač ubo ga je nožem u ruku i oko, pa pobjegao. Policija je pokrenula akciju Vihor 3 i traga za njim.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović, ilustracija

J. V. (58) izboden je u Beogradu nakon svađe u saobraćaju.

Prema saznanjima medija, nakon što je dolo do svađe, nepoznata osoba ubola ga je nožem u ruku i oko, a potom pobjegla sa lica mjesta.

Policija je odmah izašla na mjesto napada radi uviđaja.

Odmah je pokrenuta policijska akcija Vihor 3 i u toku je potraga za napadačem i automobilom.

(Telegraf/MONDO)