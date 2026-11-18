Za kapitalne izdatke predviđeno je ukupno 94.300.900 eura, što predstavlja 51,45 odsto ukupnog budžeta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni grad bi u 2027. godini trebalo da raspolaže budžetom od rekordnih 183,3 miliona eura, pri čemu je više od polovine ukupnih izdataka namijenjeno kapitalnim investicijama. Najveći dio novca biće usmjeren u razvoj lokalne infrastrukture, a među najznačajnijim projektima izdvajaju se izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nastavak radova na bulevaru Vojislavljevića i izgradnja Zapadne obilaznice, prenosi Portal RTV Podgorica.

Nacrt odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2027. godinu nalazi se na javnoj raspravi, a centralna javna rasprava zakazana je za danas, 18. novembar, u 11 časova, u sali na drugom spratu zgrade Skupštine Glavnog grada.

Za kapitalne izdatke predviđeno je ukupno 94.300.900 eura, što predstavlja 51,45 odsto ukupnog budžeta. U poređenju sa planom za 2026. godinu, riječ je o povećanju od 4.997.900 eura.

Najveći dio kapitalnog budžeta, odnosno gotovo 64 miliona eura, opredijeljen je za lokalnu infrastrukturu. Konkretno, za ovu namjenu planirano je 63.894.300 eura, što je za 13.044.300 eura više nego ove godine.

Kako se navodi u Nacrtu budžeta, sredstva će biti korišćena za izgradnju saobraćajnica, mostova, trgova i šetališta, sanaciju puteva, unapređenje javne rasvjete, vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže, kao i uređenje zelenih površina, parkova i grobalja. Dio novca namijenjen je i izradi projektno-tehničke dokumentacije.

Među projektima za koje je planirano najviše novca prednjači Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, za koje je u 2027. godini predviđeno 22,89 miliona eura.

Za sanaciju opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji Glavnog grada, ali i drugih opština, planirano je 10 miliona eura, dok je za izgradnju saobraćajnica, garaža, mostova i ostale lokalne infrastrukture opredijeljeno šest miliona.

Među važnijim saobraćajnim projektima su:

-Zapadna obilaznica, odnosno veza Bulevara 21. maj i Nikšićkog puta – milion eura.

-Bulevar Vojislavljevića, sa mostom i kružnim tokom – 2,5 miliona eura.

-Saobraćajnica u okviru DUP-a „Agroindustrijska zona“, odnosno nastavak Bulevara Veljka Vlahovića – dva miliona eura.

-Šetalište uz Moraču – 1,45 miliona eura.

Za uređenje i opremanje različitih lokacija predviđeno je 2,5 miliona eura, dok će za zelene površine, dječja igrališta i hidrosisteme biti izdvojeno 2,45 miliona. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 5,4 miliona eura, prenosi Portal RTV Podgorica.

Izdaci za građevinske objekte projektovani su na 5,25 miliona eura.

Najveća pojedinačna izdvajanja u ovoj kategoriji, po 1,4 miliona eura, odnose se na izgradnju višenamjenskog objekta u Zagoriču, kao i izradu glavnog projekta i početak izgradnje objekta Dnevnog centra 27 plus.

Za izgradnju vidikovca sa pratećim ugostiteljskim sadržajima planirano je 1,34 miliona eura. Pored toga, 400.000 eura namijenjeno je izgradnji radionice i magacina za potrebe gradskog preduzeća Zelenilo, dok je za azil za pse predviđeno 200.000 eura.

Za izgradnju spomen-obilježja planirano je dodatnih 150.000 eura.

Za kupovinu opreme Glavni grad je u nacrtu budžeta opredijelio 9,8 miliona eura. Ovaj iznos čini 5,37 odsto ukupnih izdataka, odnosno 10,43 odsto kapitalnog budžeta.

Značajan dio sredstava biće usmjeren na obnovu voznog parka gradskih službi i preduzeća.

Za nabavku vatrogasnog vozila za Službu zaštite i spašavanja predviđeno je 850.000 eura, dok će Čistoća za nova vozila dobiti 700.000 eura. Preduzeću Putevi namijenjeno je 650.000 eura za vozila, a Agenciji za stanovanje 150.000 eura za nabavku auto-dizalice.

Planirana je i kupovina drobilice za kabasti otpad za potrebe Deponije, za koju je izdvojeno 450.000 eura.

Manji iznosi predviđeni su za nabavku vozila za Pogrebne usluge, 50.000 eura, Agenciju za izradu planskih dokumenata, 30.000 eura, i Agenciju za upravljanje zaštićenim područjima, 20.000 eura.

Za investiciono održavanje planirano je 8,31 milion eura, što predstavlja 4,54 odsto ukupnih izdataka, odnosno 8,82 odsto kapitalnog budžeta.

Najveće izdvajanje, 1,8 miliona eura, predviđeno je za projekat unapređenja uslova stanovanja i akciju „Za ljepše lice Podgorice“.

Za klimatizaciju i adaptaciju Tržnog centra „Pobrežje“ planirano je 1,26 miliona eura, dok je za investiciono održavanje Gradskog stadiona predviđeno 900.000 eura.

Pola miliona eura biće izdvojeno za adaptaciju prostorija mjesnih kancelarija, mjesnih zajednica i sale za vjenčanja. Isti iznos namijenjen je rekonstrukciji Sportskog centra „Ljubović“.

Za adaptaciju poligona i sportskih terena u mjesnim zajednicama planirano je 450.000 eura, dok je za rekonstrukciju dječjeg odmarališta na Veruši opredijeljeno 150.000 eura, prenosi Portal RTV Podgorica.

Preostalih sedam miliona eura kapitalnih izdataka odnosi se na ostale kapitalne stavke, koje čine 3,82 odsto ukupnih izdataka za narednu godinu, odnosno 7,42 odsto kapitalnog budžeta.

Od tog iznosa, šest miliona eura predviđeno je za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dok je milion eura planiran za kupovinu poslovnih prostora koji će služiti potrebama organa uprave Glavnog grada.

Predložena budžetska izdvajanja za 2027. godinu tako stavljaju infrastrukturu i velike komunalne projekte u prvi plan, uz značajna ulaganja u saobraćaj, javne objekte, sportsku infrastrukturu i opremu gradskih službi.