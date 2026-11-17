Kanje Vest se našao na udaru javnosti zbog Gremi nominacije

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Nominacija Kanjea Vesta za nagradu Gremi izazvala je burne reakcije javnosti zbog niza kontroverznih poteza i izjava američkog repera.

Diskografska akademija u ponedjeljak je objavila spisak nominovanih za 69. dodijelu prestižnih muzičkih priznanja, a Vest se našao u konkurenciji za najbolji rep album, i to zahvaljujući deluxe izdanju albuma "Bully".

Ovo mu je ukupno 77. nominacija u karijeri, piše Page Six.

Društvene mreže gore zbog nominacije

Nakon objavljivanja nominacija, brojni korisnici društvenih mreža nisu krili nezadovoljstvo.

"Kanije je doslovno hvalio Hitlera. Ovo je sramota", napisao je drugi, podsećajući na reperove ranije rasističke i antisemitske izjave.

Pojedini su doveli u pitanje i kredibilitet same dodijele nagrada.

"Kako možemo ozbiljno da shvatimo Gremi ako je Kanje Vest i dalje nominovan?2, glasio je jedan od komentara.

Posebne kritike izazvale su i nominacije Krisa Brauna u kategorijama za najbolji R&B album i najbolju R&B saradnju, s obzirom na njegovu istoriju nasilnog ponašanja.

"Nominovani su i Kris Braun i Kanje Vest, što samo pokazuje u kakvu su se sprdnju Gremi nagrade pretvorile", napisao je jedan korisnik.

Drugi je poručio da bi organizatori možda trebalo odmah da ukinu cijelu manifestaciju, dok je treći zaključio da je teško ozbiljno shvatiti nagrade kada se među nominovanima nalaze upravo ova dvojica muzičara.

Šta je uradio Kanije Vest?

Vest (49) je tokom godina izazvao brojne skandale svojim izjavama i postupcima. Zbog kontroverznog ponašanja otkazivani su mu nastupi, dok je Adidas prekinuo saradnju sa njegovim modnim brendom Yeezy.

Jedan od zapaženijih incidenata dogodio se 2022. godine, kada se na iznenadnoj reviji svog brenda u Parizu pojavio u majici sa natpisom "White Lives Matter".

U oktobru iste godine na Tviteru je objavio prijetnje upućene jevrejskom narodu. Godinu dana kasnije, tokom promocije albuma "Vultures“, pojavio se sa crnom kapuljačom koja je podsjećala na odjeću pripadnika Ku Kluks Klana.

Kontroverze su se nastavile i 2025. godine, kada je u reklami emitovanoj tokom Superboula promovisao majice sa nacističkim svastikama. Objavio je i pjesmu "Heil Hitler",a evo kako je pričao o njemu:

Kanije Vest o Hitleru Izvor: YouTube/screenshot/New York Post

U januaru ove godine reper se izvinio zbog svog, kako je sam naveo, nepromišljenog rasističkog i antisemitskog ponašanja. Izvinjenje je objavio putem oglasa na cijeloj strani u listu Wall Street Journal.

U opširnoj izjavi naglasio je da nije nacista, a svoje ponašanje povezao je sa saobraćajnom nesrećom koju je doživeo prije 25 godina. Tvrdio je da je tom prilikom došlo do oštećenja desnog čeonog režnja mozga, koje godinama nije bilo dijagnostikovano.

"Što sam duže ignorisao problem, stvari su postajale gore. Govorio sam i radio stvari zbog kojih duboko žalim. Najgore sam se ponašao prema nekim ljudima koje najviše volim", napisao je Vest.

Ipak, naglasio je da to ne predstavlja opravdanje za njegove postupke.

"To ne opravdava moje ponašanje. Nisam nacista niti antisemit. Volim Jevreje", poručio je reper.

Prošle godine pokazivao golu ženu, pa izbačen

Odnos Kanjea Vesta sa organizatorima Gremi nagrada već godinama je obilježen kontroverzama.

Na ceremoniji 2025. godine, on i njegova supruga Bjanka Cenzori udaljeni su sa događaja nakon što se ona pojavila u izdanju koje je otkrivalo gotovo cijelo telo.

Vidi opis "Kako vas nije sramota?": Pjevao o Hitleru i pokazivao golu ženu, javnost sad u šoku zbog nominacije za Gremi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Njegov nastup na ceremoniji 2022. godine prethodno je otkazan zbog, kako je navedeno, zabrinjavajućeg ponašanja na društvenim mrežama.

Uprkos brojnim skandalima koji su obilležili njegovu karijeru, Vest je ponovo među kandidatima za jednu od najvažnijih muzičkih nagrada, što je izazvalo novo nezadovoljstvo dijela javnosti.

(Mondo)