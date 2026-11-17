Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa zatražila je danas od Kongresa 50,1 milijardu dolara za modernizaciju sistema kontrole letenja i aerodromske infrastrukture nakon što je tehnička greška izazvala zastoj u avionskom saobraćaju.

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Ministar saobraćaja Šon Dafi, direktor Savezne administracije za civilni saobraćaj Brajan Bedford i direktor za budžet Bijele kuće Ras Vot poslali su pismo poslanicima u kojem detaljno navode način potrošnje novca za modernizaciju sistema, prenosi agencija AFP.

Administracija ističe da im je neophodno 10,1 milijarda dolara za poboljšanje tehnologije kontrole leta, uključujući komunikacione mreže o oruđu za upravljanjem kretanja aviona.

Dodatnih deset milijardi namijenjeno je poboljšanju aerodromske infrastrukture i modernizaciji zastarjelih terminala.

Taj novac finansiralo bi pet novih regionalnih centara kontrole leta koji bi zamijenili postojeća 22, dok bi završnih deset milijardi dolara otišlo na gradnju ili poboljšanje 140 kontrolnih tornjeva.

Zastoj u radu avionskog saobraćaja krajem prošle sedmice u Americi trajao je najduže od terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

Međutim, zahtjev za dodatnim finansiranjem izazvao je kritike Demokratske stranke, koja optužuje Dafija za zloupotrebu više milijardi dolara, koje su već dostavljene američkoj Saveznoj administraciji za kontrolu leta.

Američki predsjednik je za zastoj u radu avionskog saobraćaja okrivio zastarjelu opremu i prethodne administracije, te naveo da Kongres mora da osigura novac za obnovu zastarjelog sistema.

(Mondo)