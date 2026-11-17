Poslanik DPS-a Mihailo Anđušić optužio je premijera Milojka Spajića da je svojim potezima zemlju gurnuo u ozbiljnu finansijsku krizu

Izvor: DPS

Jučerašnjim ćutanjem na moje pitanje, ministar finansija je jasno potvrdio da ne podržava Euro model, napiao je na X mreži poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Mihailo Anđušić.

“Zašto se i dalje nalazi na fukciji ministra finansija, iako je tako ponižen od strane premijera, to je pitanje za njega. Ono što je glavno pitanje jeste kako će se građani izboriti sa katastrofalnim poskupljenjima i otpuštanjima koja slijede u realnom sektoru”, navodi Anđušić.

Kako ističe odgovornost za to treba tražiti samo na jednom mjestu – kod premijera Milojka Spajića, koji je u želji da kupi par procenata podrške, gurnuo zemlju u ozbiljnu finansijsku krizu sa nesagledivim posljedicama.