Na aerodromu u Majamiju došlo je do sudara teretnog i putničkog aviona.

Izvor: @sentdefender/X

Teretni avion i putnički avion sudarili su se u subotu uveče na Međunarodnom aerodromu u Majamiju, saopštili su zvaničnici.

Na aerodromu su se, prema izvještajima, sudarili Boing 767 kompanije UPS i Boing 737 kompanije Kopa erlajns (Copa Airlines), saopštila je Vatrogasno-spasilačka služba okruga Majami-Dejd, piše CBS.

"Oko 21.15 časova, avion u dolasku i avion u odlasku ostvarili su kontakt na ukrštanju dvije rulne staze. Nema prijavljenih povreda, a letovi se preusmjeravaju na druge rulne staze, tako da trenutno nema uticaja na rad aerodroma", naveo je Greg Čin, direktor za komunikacije Međunarodnog aerodroma u Majamiju, u izjavi za CBS News Miami.

UPS cargo plane collides with commercial airliner at Miami airport https://t.co/HpWAF2F2tf https://t.co/IWMWRhK4JN — New York Post (@nypost)November 15, 2026

Čin je rekao da su pripadnici Vatrogasno-spasilačke službe Majami-Dejda na licu mesta zbrinuli dve osobe zbog lakših povreda i da im nije bio potreban medicinski transport.

Let 358 kompanije UPS bio je planiran na relaciji od Majamija do Bogote u Kolumbiji, dok je let 427 kompanije Kopa erlajns dolazio iz Panama Sitija u Panami. Sedište kompanije Kopa erlajns nalazi se u Panama Sitiju.

Footage filmed by a passenger onboard the Copa Airlines Boeing 737 involved in the collision tonight at Miami International Airport in Florida, with clear damage seen to the nose of the other aircraft involved, a UPS Airlines Boeing 767. https://t.co/WEref0XDOn — OSINTdefender (@sentdefender)November 15, 2026

Otkazani brojni letovi

Do sudara dolazi u trenutku dok se aerodrom u Majamiju i dalje suočava sa kašnjenjima i otkazivanjem letova nakon retke zabrane poletanja na nivou cijele zemlje koju je u petak izdala Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Ministar saobraćaja Šon Dafi upozorio je u petak uveče da će se avio-saobraćaj sporo vraćati u normalu dok avio-kompanije rade na preraspoređivanju letjelica i posada.

Direktor FAA Brajan Bedford izjavio je u subotu da bi red letenja u SAD trebalo da se vrati u normalu do kraja dana u nedelju.

Federalni zvaničnici su naveli da je prekid rada bio povezan sa problemima u zastareloj tehnologiji kontrole letenja, uključujući svičeve i rutere koji su postali preopterećeni podacima, što je izazvalo neusklađenosti u radarskim i komunikacionim sistemima.

(MONDO)