Za deset mjeseci ove godine Čistoća je pretrpjela štetu od 56.538 eura zbog nesavjesnog paljenja polupodzemnih kontejnera, piše Dan.

Izvor: Promo/PG Biro

Zapaljeno je 17 vreća za prihvat otpada, a 12 spoljašnjih djelova ili kompletne posude. Iz preduzeća, na čijem je čelu Denis Hot, kažu da i pored brojnih apela, neodgovorni pojedinci nastavljaju da uništavaju komunalnu infrastrukturu, a najveća šteta pričinjena je na polupodzemnim kontejnerima.

"Šteta, u mnogo manjem iznosu, skoro svakodnevno se evidentira i na ostaloj komunalnoj opremi – metalnim kontejnerima, betonskim i drugim kantama za sitni komunalni otpad. Ona se najčešće ogleda u paljenju sadržaja metalnih kontejnera, ispisivanju grafita ili manjim oštećenjima koja opravljaju naši zaposleni u radionici društva, kao što su zamjena polomljenih točkića i poklopaca na metalnim kontejnerima, farbanje nakon paljenja ili ispisivanja grafita", kazali su iz Čistoće za Dan.

Oni kažu da, osim štete, ovakvi neodgovorni postupci predstavljaju uništavanje gradske imovine, ali u slučajevima paljenja kontejnera i ugrožavaju bezbijednost građana, naročito u blizini stambenih zgrada i škola, te nose ozbiljan rizik od širenja požara.

"Nesavjesnim i neodgovornim radnjama pojedinci ne čine štetu samo našem preduzeću, već kompletnoj zajednici, uz podsjećanje na bitnu činjenicu da bi, umjesto u opravku postojeće, ova sredstva mogla biti usmjerena u nabavku nove komunalne opreme", kazali su iz Čistoće za Dan.