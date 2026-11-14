Policija je u Herceg Novom uhapsila tri vozača zbog različitih saobraćajnih prekršaja i napada na službeno lice.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija je u Herceg Novom uhapsila tri osobe zbog napada na službeno lice, upravljanja vozilom pod dejstvom kokaina, marihuane i alkohola, kao i odbijanja zaustavljanja na izdat znak Stop, saopšteno je iz Uprave policije.

Saobraćajna patrola je, naime, u mjestu Nemila pokušala da zaustavi taksi koji je prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja.

“Uređajem za kontrolu brzine evidentirano je da se vozilo kretalo brzinom od 82 km/h na dionici na kojoj je saobraćajnim znakom brzina ograničena na 50 km/h, nakon čega se vozač nije zaustavio na jasno izdat znak Stop”, preciziraju iz UP.

Vozač je pronađen i identifikovan kao I. M. iz Podgorice, a potom i uhapšen. On je doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, gdje je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo psihoaktivnih supstanci i alkohola u organizmu.

“Imenovani je prilikom dovođenja upućivao prijetnje policijskim službenicima. Nakon prikupljenih obavještenja i sprovedenih mjera i radnji, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, koji se izjasnio da se u radnjama I. M. stiču elementi krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, te da se lice, nakon sprovedenog postupka pred Sudom za prekršaje liši slobode i privede tužilaštvu u zakonskom roku”, preciziraju iz UP.

Nakon sprovedenog postupka pred Sudom za prekršaje u Herceg Novom, I. M. je izrečena kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci, zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Pored toga, policija je kontrolisala i vozača N. G. iz Herceg Novog, kod kojeg je tom prilikom pronađena manja količina marihuane.

On je, kako navode, odveden u zdravstvenu ustanovu radi laboratorijskog testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci, nakon čega je utvrđeno da je pozitivan na kokain i marihuanu.

“N. G. je lišen slobode zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, odnosno upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Nakon održanog ročišta pred Sudom za prekršaje, izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 1.400 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od četiri mjeseca. Protiv njega je sudu za prekršaje podnijeta i prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga”, piše u saopštenju.

Takođe, u Meljinama je kontrolisan P. T. S. iz Finske, kod kojeg je tom prilikom utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,37 g/kg. On je uhapšen zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.

“Nakon održanog ročišta pred Sudom za prekršaje, imenovanom je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.400 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od četiri mjeseca”, zaključuje se u saopštenju Uprave policije.