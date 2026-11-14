Kako pišu Vijesti, prema evidenciji službe šerifa okruga Orindž, obje su uhapšene 9. novembra, a za obje je kao osnov naveden član 11370.6 kalifornijskog Zakona o zdravlju i bezbjednosti

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Tridesetdvogodišnja Katarina Keković i osam godina starija Margita Vukčević, obje sa prebivalištem u Irvajnu, uhapšene su u kalifornijskom okrugu Orindž, a svaka se sumnjiči za posjedovanje više od 100.000 dolara povezanih sa nezakonitim poslovima sa drogom, pišu Vijesti.

Prema jednom od izvora Vijesti, Keković i Vukčević su crnogorske državljanke.

Prema evidenciji službe šerifa okruga Orindž, obje su uhapšene 9. novembra, a za obje je kao osnov naveden član 11370.6 kalifornijskog Zakona o zdravlju i bezbjednosti.

Ta zakonska odredba obuhvata posjedovanje više od 100.000 dolara u novcu ili prenosivim finansijskim instrumentima stečenim nezakonitim poslovima sa drogom, uz znanje o njihovom porijeklu.

Odnosi se i na posjedovanje sredstava iznad tog iznosa namijenjenih nezakonitoj kupovini droge, uz preduzimanje konkretnih radnji radi realizacije te kupovine, prenose Vijesti.