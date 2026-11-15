Nikola Jokić odigrao je sjajnu partiju protiv Nju Orleansa i ušao je u istoriju NBA lige.

Izvor: Wes Hale / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je odigrao još jednu sjajnu partiju. U pobedi Denvera protiv Nju Orleansa (116:108) je bio nadomak tripl-dabl učinka. Završio je meč sa 26 poena, 10 asistencija, 8 skokova i 3 ukradene lopte. Još jedna odlična partija srpskog centra.

Kako je sve to izgledalo najbolje se vidi u snimku koji su objavili Nagetsi. U 158 sekundi su izvukli najbolje poteze Srbina protiv Pelikansa i kao i uvijek ima nekih pravih majstorija. Prevario je protivničke igrače više puta, imao neka veoma lijepa dodavanja.

Nikola Jokić protiv Nju Orleansa Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Tu je i trojka pod faulom. Proveo je 37 minuta na parketu i posle serije od četiri gostovanja se Denver konačno vraća kući. Tamo će igrati sa Finiksom.

Jokić i Marej ušli u istoriju

Vidi opis Dominacija Nikole Jokića u NBA: Denver objavio snimak od 158 sekundi, tako to radi majstor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ashley Landis/Pool AP Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: (AP Photo/David Zalubowski) Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Meč protiv Pelikansa ujedno je i istorijski. Zašto? Zato što su Nikola Jokić i Džamal Marej postali prvi tandem u istoriji koji je imao 1000 i više međusobnih asistencija.

Prema zvaničnim podacima Jokić je Mareju asistirao 1.001 put, dok je Marej uposlio Jokića 1.086 puta. Zvuči nevjerovatno, ali je istinito.

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