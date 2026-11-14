Policija je u Igalu uhapsila operativno interesantno lice Lj. J. zbog sumnje na neovlašćeno držanje i promet droge, kao i nedozvoljeno držanje oružja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije je saopšteno da je policija u Igalu uhapsila operativno interesantno lice Lj.J. i od njega oduzela marihuanu, pušku i municiju.

“Prilikom pregleda lica i vozila, policijski službenici su pronašli vakumiranu PVC kesu sa biljnom materijom zelene boje, za koju je utvrđeno da se radi o marihuani, ukupne mase oko 112 grama.

U nastavku aktivnosti, a postupajući po naredbi suda, policijski službenici su izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi Lj. J. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti: vatreno oružje – puška marke „Beretta“, kalibra 12 mm, 110 komada municije za navedenu pušku, kao i pet komada puščane municije”, preciziraju iz UP.

Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici naložio je da se Lj.J. uhapsi, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

On će, kako navode, u zakonom predviđenom roku biti sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.