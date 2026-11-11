Umjereno do potpuno oblačno.

Umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša, ponegdje pljuskovi i grmljavina. Češća pojava padavina na jugu, naročito u jutarnjim i noćnim satima, dok se na sjeveru očekuje dosta suvog vremena. U jutarnjim satima, na sjeveru, moguća ponegdje kratkotrajno magla. Vjetar, uglavnom u sjevernim predjelima i na primorju, mjestimično umjeren do pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 10 do 20 stepeni.