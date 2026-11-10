Na suđenju Zoranu Mrvaljeviću i grupi iz Herceg Novog, odbrana je osporila dokaze dobijene mjerama tajnog nadzora, tvrdeći da su razgovori nepotpuni i da se odnose na građevinske radove, a ne na krivična djela iz optužnice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U podgoričkom Višem sudu danas je nastavljeni suđenje u postupku u kojem se sudi Zoranu Mrvaljeviću i grupi iz Herceg Novog.

Pred sudom su danas kao dokazi provedene mjere tajnog nadzora.

U tim telefonskim razgovorima i porukama, kako se čulo danas u sudnici, pominjale su se " pločice, gradilište, majstor, kvadrati..."

Na njih i na dokaze koji su proveo na prethodnom ročistu izjasnili su se advokati iz redova odbrane.

Advokatv Ognjen Radić i advokat Matija Bulatović su do detalja osporili dokaze SDT-a.

"U potpunosti ostajemo kod svih primjedbi koje smo već izjavili. Smatram da su ovi dokazi, poruke i razgovori, nepotpuni u odnosu na mjere tajnog nadzora. A posebno da se ne odnose na predmet optužnice. Ukazujem da čak i gledanje ovog sadržaja, koji je po mišljenju odbrane potpuno nebitan za ovaj postupak, a pominju se: pločice, građevina, skela koja je ukradena, kvadrati, majstor, gradilište, zidanje....to je nešto što je postojalo i sve od ovoga zaista postoji i bilo je i baš se odnosi na to", istakao je pred sudom advokat Ognjen Radić.

Advokat je sudu podsjetio i da je pretresano vozilo u kojem se nalazio optuženi Slobodan Vico.

"Da ne bude nikakve sumnje, SAJ je pretresao vozilo u kojem se nakon ovih razgovora nalazio Vico Slobodan sa prijateljem. Presreli su ga. Nanijeli mu tjelesne povrede i našli u vozilu pun gepek pločica a o čemu se već izjasnio pred prethodnim vijećem kod sudije Nade Rabrenović. Tim povodom Vico je bio u policijsku stanicu Nikšić. Stradao čovjek uvaženi sude zbog pločica", kazao je advokat Ognjen Radić.

I advokat Matija Bulatović bio je saglasan sa advokatom Radićem.

"Imam da primjetim kako je predmetni dokaz koji se ogleda u MTN (mjere tajnog nadzora) na čudan način dospio u spise predmeta. Jer, koliko je poznato odbrani, isti je bio izgubljen. Da bi se kasnije na volšeban način našao u koricama predmeta po kojem postupamo. Ovoga puta ne u svom izvornom, autentičnom i cjelovitom obliku. Već kao određeni fregmenti onoga što je optužba uspjela da prikupi. Iz ovoga dokaza se ne može potvrditi dispozitiv optužnog akta.Niti se može dokazati bilo kakva kriminalna aktivnost", smatra advokat Bulatović.

Dodao je da kao što je i sud imao priliku da vidi da je tu riječ o određenim građevinskim radovima, nevažnim putovanjima i količinama građevinskog materijala koji sa bilo kakvim nedozvoljenim supstancima nemaju veze, prenosi "Dan".

"Navodi iz optužnice se moraju dokazati materijalnim dokazima a nd bilo kakvim praznim razgovorima", istakao je pred sudom advokat Bulatović.

Podsjećamo, Mrvaljević je u ovom postupku optužem da je organizator kriminalne grupe koja je pripremala ubistvo sugrađanina Nemanje Zurovca. Pored Mrvaljevića, ovom optužnicom je obuhvaćen i Krsto Vujić, Slobodan Vico i Jovo Riznić. Vujiću se sudi u odsustvu jer je u bjekstvu a ostali optuženi u sud dolaze sa slobode.

Prema navodima optužnice, Zoran Mrvaljević je 2016. godine formirao kriminalnu organizaciju čiji je član 2019. godine postao i Milan Kankaraš.

Kankaraš je kao svjedok saradnik ispričao u Specijalnom tužilaštvu da ga je Mrvaljević postrekavao na ubistvo Zurovca nudeći mu zauzvrat 40.000 eura i kilogram kokaina. On je naveo da je Mrvaljević nabavo pištolj s prigušivačem, ali ubistvo nije izvršeno. Kankaraš je u SDT-u ispričao i da je bio član dvije suprotstavljene kriminalne organizacije.

On tvrdi da je Mrvaljeviću i Vujiću javljao gdje se nalaze Roganovići u periodu kada je Vladimir Roganović trebalo da izađe iz zatvora.

"Mrva je kazao da krivi Nemanju Zurovca za sve i ponudio mi kilo kokaina za informaciju gdje je Zurovac. Rekao sam mu da ne znam. Mrva je kazao da se ne boji Roganovića jer i da ga ubiju ima ko će ga osvetiti. Nakon pokušaja ubistva Duška Roganovića 2017, Roganovići smišljaju kako da ubiju Mrvaljevića i Vujića", ispričao je Kankaraš u istrazi, objavili su ranije mediji.

On je tada tvrdio da je Krsto Vujić naredio da se prati kretanje Šćepana Roganovića, a praćeni su i Vladimir i Niko Roganović.

Nakon likvidacije Vladimira Roganovića, kako tvrdi Kankaraš, ova grupa je zbog pojačanih kontrola hercegnovske policije na kratko obustavila aktivnosti na pripremi ubistva Šćepana Roganovića.

Dodao je da se nakon toga javio Mrvaljević i pitao za Zurovca.

"Kazao je da je on sljedeća meta i za njegovo ubistvo mi ponudio 40.000 eura i kilo kokaina", kazao je svjedok saradnik tužiocu.