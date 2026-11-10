Vozači koji planiraju putovanje kroz Austriju za predstojeće praznike treba da znaju da ova zemlja od 30. novembra ukida prodaju klasičnih vinjeta i prelazi isključivo na digitalni sistem.

Izvor: Tobias C. Köhler / AFP / Profimedia

Austrija uvodi važnu promjenu za vozače koja će posebno uticati na one koji tokom božićnih i novogodišnjih praznika putuju. Evo šta treba da znate prije polaska.

Brojni građani koji žive i rade u Njemačkoj, Austriji i drugim zemljama zapadne Evrope uskoro će krenuti na put ka domovini, a oni koji tokom božićnih i novogodišnjih praznika planiraju da putuju preko Austrije treba da obrate pažnju na jednu važnu promjenu.

Austrija prelazi isključivo na digitalni sistem vinjeta za korišćenje auto-puteva i brzih saobraćajnica. Prodaja klasičnih vinjeta u obliku naljepnica završava se 30. novembra, dok će za 2027. godinu u ponudi biti samo digitalne vinjete, piše Auto Bild.

Ipak, nema potrebe za žurbom za one koji su već kupili klasičnu vinjetu. Vozači koji na vetrobranskom staklu imaju važeću crvenu vinjetu za 2026. godinu moći će da je koriste do 31. januara 2027. godine. Od 1. februara 2027. važiće isključivo digitalne vinjete.

Ova promjena posebno je značajna u periodu prazničnih putovanja, kada veliki broj naših građana iz dijaspore prolazi austrijskim auto-putevima na putu ka BiH. Zato je važno da se prije polaska informišu o načinu kupovine i rokovima važenja vinjeta.

Nova pravila odnose se na sve kategorije: jednodnevne, desetodnevne, dvomjesečne i godišnje vinjete. Digitalna godišnja vinjeta za 2027. godinu koštaće 106,80 eura ako se kupi do 31. decembra 2026. godine. Od 1. januara 2027. cena će iznositi 108,90 eura. Njeno važenje počinje 1. decembra 2026. i traje do 31. januara 2028. godine.

Vinjete se mogu kupiti putem zvanične internet stranice ASFINAG-a (shop.asfinag.at), ali i na brojnim fizičkim prodajnim mestima. Među njima su benzinske pumpe, trafike, naplatne stanice i automoto-klubovi.

Dostupne su na oko 4.000 prodajnih mjesta i približno 100 automata na 30 lokacija širom Austrije, tako da pristup internetu nije neophodan.

Posebnu pažnju treba obratiti na početak važenja digitalne vinjete. Jednodnevne i desetodnevne vinjete kupljene putem interneta važe odmah, dok dvomjesečne i godišnje vinjete kupljene preko ASFINAG-ove internet prodavnice stupaju na snagu tek nakon zakonskog roka od 18 dana, koji se odnosi na pravo odustajanja od onlajn kupovine.

Međutim, ako se vinjeta kupi direktno na fizičkom prodajnom mjestu, ovaj rok se ne primjenjuje i sve vrste vinjeta važe odmah. Važno je znati i da je digitalna vinjeta vezana za registarsku oznaku vozila, zbog čega je prilikom kupovine neophodno pažljivo proveriti unijete podatke.

Prelazak na digitalni sistem znači kraj lijepljenja i uklanjanja vinjeta sa vetrobranskog stakla, ali i jednostavniju kupovinu i elektronsku provjeru njihove validnosti.

Za sve koji planiraju put kući tokom predstojećih praznika, najvažnije je da na vrijeme provjere koju vinjetu imaju i koliko dugo ona važi, kako bi izbjegli neprijatnosti na putu.

(Kamatica/MONDO)