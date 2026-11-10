Amerikanac Stiv Džonson tvrdi da srpski as Novak Đoković neće stići do posljednjeg cilja koji mu je ostao do kraja karijere na ATP turu.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije osvojio grend slem titulu od US opena 2023. godine i rekordni 25. veliki trofej mu je sve dalje. Jednu od vjerovatno posljednjih prilika imaće na Australijan openu, ali biće to pakleno težak zadatak jer je 2026. godinu završio van Top 10 igrača na ATP listi.

Iako su ove sezone mnogi otpisivali Novaka, on je uspio da stigne do finala u Melburnu gdje je apsolutni vladar, polufinala Vimbldona i osvoji još jednu ATP titulu za svoju bogatu trofejnu kolekciju.

Amerikanac Stiv Džonson se usudio da kaže da je Novakovo vrijeme konačno prošlo. Kako kaže, vjerovao je u njega sve dok nije posrnuo u finišu godine kada je očekivao da ga gleda na Završnom turniru na koji se nije plasirao prvi put od 2017. godine.

Nekadašnji teniser smatra da Novak Đoković više nije u konkurenciji za velike titule. "Biću iskren, ljudi, veoma sam vjerovao u Novaka tokom posljednjih šest nedjelja, dok je govorio: 'Želim da stignem do Torina.' Mislio sam da će uspjeti – ipak je to Novak. Zašto bih mislio drugačije? Osvojio je Peking, pa pomislite: 'Evo ga Novak, tu je'", rekao je Džonson i nastavio:

"Nakon toga je uslijedio loš rezultat u Šangaju – izgubio je od Štrufa, pa od Rinkija Hidžikate. Za mene je sada jasno – Novak više nije u konkurenciji za osvajanje velikih turnira. Završio sam sa tim očekivanjima. Nikada ga ne treba otpisivati, ali počinjem da vjerujem da od one 25. grend slem titule neće biti ništa", rekao je Džonson.

Šta dalje za Novaka?

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Srpski as će u decembru biti dio egzibicionog turnira "Slem šest kraljeva" u Rijadu, a potom će početi pripreme za Australijan open. Očekuje se da prije prvog grend slema u sezoni odigra pripremni turnir i krene u konačni pohod na 25. titulu. Posao će mu biti i te kako otežan, pošto će morati da pobijedi najbolje tenisere današnjice kako bi ispisao novu istoriju.

Vidjećemo da li će u 2027. godini donijeti najtežu odluku i završiti karijeru, ili će pokušati da dostigne posljednji cilj i oprosti se sa srpskom zastavom na ramenima u Los Anđelesu 2028. godine.