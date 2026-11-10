U Abu Dabiju, Zelenski je odbio američku ponudu o predaji Donbasa za nejasne bezbjednosne garancije, naglašavajući rizik od novih napada.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

U Abu Dabiju su danas održani novi pregovori SAD, Rusije i Ukrajine o prekidu rata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio je deo nedavnog intervjua u kojem je otkrio kako Amerikanci od njega iza zatvorenih vrata traže da Rusiji prepusti Donbas u zamjenu za nejasne bezbjednosne garancije.

"Predaja ukrajinske zemlje u zamjenu za mir obična je apstrakcija. Putin je govorio o Donbasu, a onda je krenuo na Kijev. Tvrdio je da brani ljude koji govore ruski, a onda ih je u Buči i drugde mučio do smrti. Zato sam, kada su me Amerikanci pitali: 'Možete li zamijeniti Donbas za bezbjednost?', odmah odgovorio protivpitanjem: 'Možete li mi reći šta to tačno znači? Kakvu bezbjednost? NATO?'", napisao je Zelenski.

Ceding Ukrainian land for peace is just abstract words. It’s not only about reality, even more about philosophy. Putin was talking about Donbas, but then he decided to occupy Kyiv, our capital. His words were about Donbas, but the reality was about Kyiv. He kept saying he was defending Russian-speaking people and then tortured hundreds and thousands to death in Bucha and other places. So that wasn’t about Russian-speaking people. This is why when Americans asked, “Can you exchange Donbas for security?” I said right there, “Can you tell me what it means? What security? NATO?”“Not NATO, but similar to NATO.” “Similar? But you don't want the answer about Donbas to be ‘similar.’ You want a clear answer about Donbas. This is your goal. And this is Putin’s goal, for today. What will you do if we have security guarantees but not NATO?” They took our nuclear weapons. I'm not a fan of nuclear weapons. I think the world would be a better place without them. But the Russians took our nuclear weapons, didn’t they? They did. Then they stopped our integration into Europe, then prevented us from being in NATO. And in the end they occupied us. This is why it’s an abstract question. Nobody trusts Putin to stop if we leave Donbas. He will pause. Then he will come back in one year, two years, or five years. And who will be guilty?From an interview with DR Nyheder. (2/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)November 10, 2026

"To je vaš cilj, to je danas i Putinov cilj"

Prema riječima ukrajinskog predsjednika, sa američke strane stigao je odgovor da to ne bi bio ulazak u NATO, nego „nešto slično NATO-u“.

"Slično? Ali vi za Donbas ne tražite 'sličan' odgovor. Vi za Donbas želite jasan odgovor. To je vaš cilj, a to je danas i Putinov cilj. Šta ćete uraditi ako dobijemo garancije, ali ne i NATO?", poručio je Zelenski, podsjetivši da je Ukrajina u prošlosti već predala nuklearno oružje pa na kraju bila napadnuta.

"Niti sam ljubitelj nuklearnog oružja, niti mislim da je ono dobro, svet bi bez njega bio bolji. Ali Rusi su nam uzeli nuklearno oružje, zar ne? Jesu. Onda su nas zaustavili na putu ka Evropi, pa su nam sprečili ulazak u NATO i na kraju su nas okupirali. Zato je ovo apstraktno pitanje. Niko ne vjeruje da će Putin stati ako mu prepustimo Donbas. On će samo napraviti pauzu i vratiti se za godinu, dvije ili pet. I ko će onda biti kriv?", zaključio je Zelenski.

Hladan tuš pred pregovore u Abu Dabiju

Ova poruka ukrajinskog predsjednika došla je uoči današnjeg početka novog kruga trilateralnih pregovora u Abu Dabiju, prvih poslije više od osam mjeseci pauze. SAD su na pregovorima predstavljali specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, ukrajinsku delegaciju vodio je šef spoljne obavještajne službe Rustem Umerov, a rusku Putinov pomoćnik Vladimir Medinski.

Iako su neimenovani američki zvaničnici uoči sastanka tvrdili da i Moskva i Kijev pokazuju signale popuštanja oko moguće razmene teritorija, Zelenski je ovim istupom jasno dao do znanja da Ukrajina ne pristaje na trgovinu sopstvenom teritorijom u zamenu za krhka obećanja koja Putina neće sprečiti u novom napadu.

(Index/MONDO)