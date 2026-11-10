U Portugalu će sjutra biti zatvorene škole i javne službe zbog crvenog alarma za oluju. Očekuju se udari vjetra do 140 km/h.

Izvor: Gene Blevins / Zuma Press / Profimedia

Škole i sve javne službe, osim onih neophodnih, biće sjutra zatvorene širom Portugala, gdje je za nekoliko regiona proglašen crveni alarm zbog oluje koja bi mogla da donese udare vjetra i do 140 km/h. To je danas objavila portugalska vlada.

"Svi koji mogu trebalo bi da ostanu kod kuće. Sutra će biti izuzetno neuobičajen dan, pa je važno da ostanemo u svojim domovima i na bezbjednom", upozorio je ministar unutrašnjih poslova Luis Neveš na konferenciji za novinare u sjedištu civilne zaštite.

Prema portugalskom institutu za more i atmosferu (IPMA), prvi efekti oluje Čarls trebalo bi da stignu do kopnenog dijela Portugala sjutra prije podneva, dok bi portugalsko ostrvo Madeira, smešteno u Atlantskom okeanu oko 500 kilometara zapadno od Maroka, moglo da bude pogođeno već krajem dana.

☔ De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para os próximos dias, um agravamento significativo das condições meteorológicas em Portugal continental. https://t.co/OtoGsNGBtE — República Portuguesa (@govpt)November 9, 2026

Posebno ugrožena mjesta na obali

Osam područja u centralnom dijelu i na jugu zemlje, među kojima je i glavni grad Lisabon, biće pod crvenim alarmom. Udari vjetra mogli bi da dostignu od 100 do 120 km/h, a mjestimice i do 140 km/h, naročito uz obalu.

Očekuje se i obilna kiša, zbog koje raste strah od poplava, posebno u gradskim područjima. Vlasti su takođe zabrinute zbog mogućeg rušenja drveća i oštećenja zgrada, kao i nestanka struje i telekomunikacionih veza.

Ministar unutrašnjih poslova pozvao je Portugalce da ostanu kod kuće i rade na daljinu kad god je to moguće, kao i da se klone obale, koja je posebno izložena jakim vjetrovima i visokim talasima. Pirinejsko poluostrvo posebno je osjetljivo na klimatske promjene, zbog čega sve češće bilježi duže toplotne talase, kao i učestalije i intenzivnije periode obilnih kiša.

(Index/MONDO)