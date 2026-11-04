Kina trenutno ima 830 džinovskih pandi u kontrolisanim uslovima uzgoja, a saradnja u njihovoj zaštiti uspostavljena je sa 26 institucija u 20 zemalja, rekao je član Partijske rukovodeće grupe i zamjenik administratora Državne uprave za šumarstvo i travnjake Li Junćing.

Izvor: Jelena Popović/Srna

Na konferenciji "Global panda partners 2026" u kineskom gradu Čengduu istaknuto je da je džinovska panda nacionalno blago Kine, ali i zajedničko bogatstvo čovječanstva, te da predstavlja simbol prijateljstva koji povezuje ljude širom svijeta.

Poručeno je da zaštita džinovskih pandi, očuvanje prirodnih staništa i biodiverziteta, kao i usklađivanje privrednog razvoja sa zaštitom životne sredine, zahtijevaju intenzivniju međunarodnu saradnju i zajedničko djelovanje.

Li je istakao da je prelazak džinovske pande iz kategorije ugroženih u kategoriju ranjivih vrsta značajan pokazatelj uspješnosti dugogodišnjih napora u njenoj zaštiti.

Li je rekao da je Nacionalni park džinovskih pandi, koji ove godine obilježava pet godina postojanja, ostvario znatne rezultate u zaštiti ove vrste, obnovi staništa i unapređenju naučnih istraživanja.

On je naveo da je povezivanjem prirodnih staništa i izgradnjom ekoloških koridora ponovo uspostavljena povezanost 13 lokalnih populacija džinovskih pandi, dok je u područjima koridora zabilježeno više od 150 aktivnosti pandi i drugih životinjskih vrsta.

Ukupno 69 pandi boravilo je u inostranstvu, gdje je uspješno odgojeno 73 mladunčeta iz 45 legala.

Glavni urednik i zamjenik sekretara Partijske rukovodeće grupe agencije Sinhua LJu Jansung rekao je da je zaštita pandi jedan od najprepoznatljivijih primjera kineskih rezultata u očuvanju ugroženih vrsta i sprovođenju koncepta ekološke civilizacije.

Podsjetio je da je konferencija "Global panda partners" pokrenuta 2020. godine i da je postala značajna platforma za razmjenu iskustava i međunarodnu saradnju u oblasti zaštite prirode.

On je naveo da su pande Ping ping i Fu šuang prije oko mjesec dana iz Čengdua stigle u Atlantu u Sjedinjenim Državama, gdje će boraviti u okviru desetogodišnjeg programa saradnje.

"Želimo da kroz priče o pandama svijetu predstavimo kineska iskustva i znanja, kao i da izgradimo širi krug partnera u globalnom upravljanju zaštitom životne sredine", rekao je LJu.

Najavio je i objavljivanje izvještaja istraživačkog centra Agencije Sinhua o kineskom zelenom razvoju, koji obrađuje povezivanje privrednog razvoja i očuvanja životne sredine, te ukazao na značaj predstavljanja kineskih iskustava međunarodnoj javnosti.

Zamjenik sekretara Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Kine u Sečuanu Ši Sjaolin ukazala je da je ova provincija ostvarila znatne rezultate u zaštiti životne sredine.

Izvor: Jelena Popović/Srna

Ši, koja je i guverner Narodne vlade provincije Sečuan, rekla je da da je kvalitet vode tokom tri uzastopne godine među najboljima u Kini, dok je kvalitet vazduha dostigao najbolji nivo u posljednjih 20 godina.

Ona je navela da instalisani kapacitet hidroelektrana premašuje 100 miliona kilovata, dok udio nefosilnih izvora energije u ukupnoj potrošnji prelazi 40 odsto.

Upozorila je da globalno zagrijavanje, sve češće ekstremne vremenske pojave i degradacija prirodnih staništa predstavljaju ozbiljne izazove za očuvanje biodiverziteta i stabilnost ekosistema, zbog čega je potrebno unaprijediti globalno upravljanje zaštitom životne sredine.

"Pandu vidimo kao vezu među ljudima i narodima, a ekologiju kao most za saradnju", poručila je Ši i dodala da će provincija nastaviti obnovu prirodnih staništa, zaštitu rijetkih i ugroženih vrsta, unapređenje ekoloških koridora i razvoj zelenih industrija, uz primjenu digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije.

Konferencija "Global panda partners 2026" održana je od ponedjeljka 2. novembra do danas, a okupila je kineske i međunarodne zvaničnike, predstavnike institucija, naučnike, stručnjake i partnere iz različitih zemalja s ciljem unapređenja saradnje u zaštiti džinovskih pandi, očuvanju biodiverziteta i razvoju ekološke civilizacije.